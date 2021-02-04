Процедуру регистрации места проживания изменят

Штамп о прописке предлагают убрать из украинского паспорта. Воплотить идею могут уже в апреле этого года.

Такими планами поделился министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает телеканал «Украина 24».

Так, регистрацию места жительства хотят сделать декларативной, через введение адреса в смартфоне.

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«Более миллиона украинцев не имеют прописки, даже в паспорте, и каждый третий украинец проживает не по месту регистрации. Потому что процедура сложная, надо потратить много времени, чтобы получить эту услугу. Поэтому с апреля мы запускаем (услугу — ред.), она будет полудекларативная. Мы „убираем“ штамп в паспорте, который есть на сегодня», — сказал Михаил Федоров.

Министр также рассказал, как будет работать новый механизм.

«Мы упрощаем эту процедуру, и чиновники не смогут требовать этот штамп, справку. Будет запись в реестре о том, где проживает конкретный человек. И это уже задача не человека, а чиновника — зайти в этот реестр и проверить, подтвердить, наладить взаимодействие, чтобы узнать, где проживает человек. Потому что бумажка с пропиской — это сугубо дело неэффективности государства. Мы перенесем эту задачу с плеч человека на плечи чиновника, — отметил Федоров.

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