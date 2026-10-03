В Киеве изменили правила движения по мостам во время воздушной тревоги

На фоне российских атак в Киеве изменили правила движения транспорта по мостам через Днепр во время воздушной тревоги.

Об этом сообщили в КГГА.

Какие правила движения по мостам действуют

Во время воздушной тревоги движение по Подольскому мостовому переходу в направлении с левого на правый берег будут временно перекрывать — до 15 мин после начала воздушной тревоги.

На Южном мосту, напротив, транспорт временно не будут пропускать с правого на левый берег. Ограничение будет действовать до 15 минут после начала воздушной тревоги.

Выехать на Южный мост в направлении левого берега можно со Столичного шоссе, Приднепровского шоссе и автовокзала «Выдубичи».