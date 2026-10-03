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В Киеве изменили правила движения по мостам во время воздушной тревоги

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Обновлены правила движения по мостам в Киеве
Обновлены правила движения по мостам в Киеве
На фоне российских атак в Киеве изменили правила движения транспорта по мостам через Днепр во время воздушной тревоги.
Об этом сообщили в КГГА.

Какие правила движения по мостам действуют

Во время воздушной тревоги движение по Подольскому мостовому переходу в направлении с левого на правый берег будут временно перекрывать — до 15 мин после начала воздушной тревоги.
На Южном мосту, напротив, транспорт временно не будут пропускать с правого на левый берег. Ограничение будет действовать до 15 минут после начала воздушной тревоги.
Выехать на Южный мост в направлении левого берега можно со Столичного шоссе, Приднепровского шоссе и автовокзала «Выдубичи».
В то же время движение по другим киевским мостам через Днепр во время воздушной тревоги перекрывать не планируют.
По материалам:
Finance.ua
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