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Рейтинг самых сильных европейских паспортов для безвизовых путешествий

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Испания возглавила рейтинг сильнейших европейских паспортов
Испания возглавила рейтинг сильнейших европейских паспортов
Компания Passport Reports обнародовала новый рейтинг самых сильных паспортов. Авторы исследования сравнили их по количеству стран, в которые граждане могут путешествовать без предварительного оформления визы. Также учли возможность получить визу по прибытии или оформить электронное разрешение на въезд (ETA).
Euronews рассказывает, какие европейские паспорта признали сильнейшими.

Рейтинг самых сильных европейских паспортов

Паспорт Испании сочли самым сильным в Европе по возможностям безвизовых путешествий. В мировом рейтинге он занял третье место, уступив лишь паспортам Объединенных Арабских Эмиратов и Сингапура.
Испанский паспорт позволяет без визы посетить 121 страну. Еще до 42 государств можно въехать, получив визу по прибытии. В то же время для 11 стран требуется электронное разрешение, а для 24 — предварительно оформленная виза.
Люксембург занял пятое место в мировом рейтинге паспортов. Его граждане могут без визы путешествовать в 122 страны, еще в 41 стране — получить визу по прибытии, для 10 государств требуется электронное разрешение, а для 25 — предварительно оформленная виза.
Бельгия и Франция заняли шестое место. Их граждане могут без визы посетить 121 страну, еще в 41 стране — получить визу по прибытии. Для 11 государств требуется электронное разрешение на въезд, а для 25 — предварительно оформленная виза.
На седьмом месте оказались сразу шесть европейских стран — Дания, Финляндия, Германия, Италия, Нидерланды и Швеция.
Их граждане могут без визы посетить 120 стран, еще в 42 странах — получить визу по прибытии. Для 11 направлений требуется электронное разрешение, а для 25 — предварительно оформленная виза.
Рейтинг самых сильных паспортов мира для безвизовых путешествий
Рейтинг самых сильных паспортов мира для безвизовых путешествий, Инфографика создана с помощью ИИ
По материалам:
Finance.ua
Путешествия
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