Рейтинг самых сильных европейских паспортов для безвизовых путешествий

Компания Passport Reports обнародовала новый рейтинг самых сильных паспортов. Авторы исследования сравнили их по количеству стран, в которые граждане могут путешествовать без предварительного оформления визы. Также учли возможность получить визу по прибытии или оформить электронное разрешение на въезд (ETA).

Euronews рассказывает , какие европейские паспорта признали сильнейшими.

Рейтинг самых сильных европейских паспортов

Паспорт Испании сочли самым сильным в Европе по возможностям безвизовых путешествий. В мировом рейтинге он занял третье место, уступив лишь паспортам Объединенных Арабских Эмиратов и Сингапура.

Испанский паспорт позволяет без визы посетить 121 страну. Еще до 42 государств можно въехать, получив визу по прибытии. В то же время для 11 стран требуется электронное разрешение, а для 24 — предварительно оформленная виза.

Люксембург занял пятое место в мировом рейтинге паспортов. Его граждане могут без визы путешествовать в 122 страны, еще в 41 стране — получить визу по прибытии, для 10 государств требуется электронное разрешение, а для 25 — предварительно оформленная виза.

Бельгия и Франция заняли шестое место. Их граждане могут без визы посетить 121 страну, еще в 41 стране — получить визу по прибытии. Для 11 государств требуется электронное разрешение на въезд, а для 25 — предварительно оформленная виза.

На седьмом месте оказались сразу шесть европейских стран — Дания, Финляндия, Германия, Италия, Нидерланды и Швеция.

Их граждане могут без визы посетить 120 стран, еще в 42 странах — получить визу по прибытии. Для 11 направлений требуется электронное разрешение, а для 25 — предварительно оформленная виза.