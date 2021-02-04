Самый маленький дом Лондона продают за $1,3 млн (фото)

В Лондоне выставили на продажу самый тонкий дом британской столицы. Его ширина – 1,6 м. За этот 5-этажный дом просят $1,3 млн. Два этажа – подземные, и 3 – надземные.
Фото thesun
Там есть кухня, столовая, гостиные, ванная и две спальни. Дом – бывший магазин шляп из викторианской эпохи.
Фото thesun
Длина дома – 7,3 м. Цена за него выросла почти вдвое за последние 10 лет. Последний раз его продали в 2009-м за $820 тыс. юристу, который сейчас переезжает за границу. Актер Саймон Вудс ранее купил дом за $673 тыс. в 2006 году.
Фото thesun
В описании объекта на сайте агентства недвижимости отмечается, что пространство узкого дома организовано не менее комфортно, чем на дорогой яхте. В качестве плюсов объекта приводятся старинный паркет, оригинальный декор ванной, качественная инженерия, приватный внутренний дворик и собственная терраса на крыше.
Фото thesun
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