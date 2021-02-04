Тарифы на тепло и горячую воду пока повышать не будут — подписан меморандум

В этом отопительном сезоне не будут поднимать тарифы на тепло и горячую воду. Подписан меморандум правительства с местными властями.
Об этом сообщил в Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.
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«Только что официально закрепили это в Меморандуме с местными властями. Это один из 8 шагов нашей команды по решению тарифного вопроса. И это верная позиция, которая показывает, что приоритет власти — и центральной, и местной — это защита благосостояния украинцев», — написал он.
Для сравнения, в 2020 году газ для населения подорожал на 56,3%.
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Напомним, 18 января правительство приняло решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Такая цена будет действовать на период действия карантина, но не долее чем до 31 марта 2021 года.
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