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В Украине ужесточат ответственность за неуплату налогов

В Украине ужесточат ответственность за неуплату налогов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3959-1, который, в частности, вводит уголовную ответственность за мошенничество с налогом на добавленную стоимость, а также предоставляет полномочия директору Бюро экономической безопасности арестовать имущество без решения суда.

Как сообщает портал Я и закон, законопроектом также предусмотрено усиление уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов, платежей.

За умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов, платежей, совершенное должностным лицом или лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, или другим лицом, которое обязано их уплачивать, если эти деяния привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в значительных размерах наказывать:

  • штрафом от 85 000 до 119 000 грн; или арестом на срок до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

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За те же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в крупных размерах, введут:

  • штрафы от 119 000 до 170 000 грн.; или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

За те же действия, совершенные лицом, ранее судимым за уклонение от уплаты налогов, сборов, платежей, или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах, накажут:

  • штрафом от 255 000 до 425 000 грн; либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.

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По материалам Finance.UA
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