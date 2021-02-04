Кличко: тарифы на тепло для украинцев не повысятся

Сегодня, 9 февраля 2021 года, подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованной поставки тепловой энергии и поставки горячей воды между Кабинетом Министров Украины и Ассоциацией городов Украины.

Об этом мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко заявил после подписания Меморандума.

По поручению правления АГУ Меморандум подписал председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко. Со стороны Правительства – Министр развития общин и территорий Украины, первый заместитель министра энергетики Украины, председатель НКРЭКУ, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».

Подписав Меморандум, стороны договорились, что тариф на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона не будет расти, а предприятия коммунальной теплоэнергетики получат природный газ в объемах, которые обеспечат устойчивое прохождение отопительного сезона.

Правительство согласилось, что убытки коммунальных предприятий, полученные от государственного регулирования тарифов на тепло для населения в этом отопительном сезоне, будут компенсированы до 1 октября 2021 года. Минрегион, Минэнерго, НАК, АГУ совместно определят финансовые источники для этой компенсации и разработают соответствующие законодательные инструменты.

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