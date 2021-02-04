ПриватБанк запустил услугу покупки ценных бумаг в Приват24

ПриватБанк запустил операции с ценными бумагами в обновленной версии Приват24 2.0 WEB.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Обновленная версия включает в себя как доступные ранее возможности по покупке и управлению портфелем ценных бумаг в режиме online, так и новые идеи и функции.

подписание всех документов по открытию счета в ценных бумагах

и их приобретение осуществляется теперь с помощью Smart ID.

Это предоставляет клиентам возможность подавать заявки на проведение операции в любое удобное для них время с любого устройства, в т. ч. мобильного телефона, воспользовавшись адаптированной версией приложения.

В обновленной версии добавлен калькулятор, с помощью которого клиенты могут самостоятельно рассчитать доходность инвестиции и увидеть связанные с ней расходы и поступления.

Справка Finance.ua:

ПриватБанк открыл кредитование предпринимателей по государственным гарантиям.

В 2020 году ПриватБанк профинансировал почти 25 тысяч бизнес-клиентов на общую сумму 8,9 миллиарда гривен.