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ПриватБанк запустил услугу покупки ценных бумаг в Приват24

ПриватБанк запустил услугу покупки ценных бумаг в Приват24

ПриватБанк запустил операции с ценными бумагами в обновленной версии Приват24 2.0 WEB.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Обновленная версия включает в себя как доступные ранее возможности по покупке и управлению портфелем ценных бумаг в режиме online, так и новые идеи и функции.

  • подписание всех документов по открытию счета в ценных бумагах
  • и их приобретение осуществляется теперь с помощью Smart ID.

Это предоставляет клиентам возможность подавать заявки на проведение операции в любое удобное для них время с любого устройства, в т. ч. мобильного телефона, воспользовавшись адаптированной версией приложения.

В обновленной версии добавлен калькулятор, с помощью которого клиенты могут самостоятельно рассчитать доходность инвестиции и увидеть связанные с ней расходы и поступления.

Справка Finance.ua:

  • В 2020 году ПриватБанк профинансировал почти 25 тысяч бизнес-клиентов на общую сумму 8,9 миллиарда гривен.
  • Сервис фриланса и удаленной работы Freelancehunt подсчитал, картами каких финучреждений в 2020-м чаще всего пользовались заказчики услуг и на какие карты получали оплату исполнители. Фаворит по-прежнему ПриватБанк — его выбирают 72% исполнителей.

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По материалам Finance.UA
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