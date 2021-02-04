ПриватБанк запустил услугу покупки ценных бумаг в Приват24

ПриватБанк запустил операции с ценными бумагами в обновленной версии Приват24 2.0 WEB.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Обновленная версия включает в себя как доступные ранее возможности по покупке и управлению портфелем ценных бумаг в режиме online, так и новые идеи и функции.
Это предоставляет клиентам возможность подавать заявки на проведение операции в любое удобное для них время с любого устройства, в т. ч. мобильного телефона, воспользовавшись адаптированной версией приложения.
В обновленной версии добавлен калькулятор, с помощью которого клиенты могут самостоятельно рассчитать доходность инвестиции и увидеть связанные с ней расходы и поступления.
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