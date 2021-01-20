День финансов: вакцинация с февраля, изменения от Wizz Air, ОСАГО или каско

Вакцинация «наближається»! Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вскоре в страну поступит 1 млн доз вакцины от ведущей международной компании. Уже в феврале в Украине начнется вакцинация. Правда, какой вакциной — не уточнялось.

По словам Зеленского, детали вакцинации будут озвучены в ближайшее время.

Интересно, а готовы ли вы быть в первых рядах на вакцинацию? Пишите в комментариях. А пока вы думаете, мы расскажем о других событиях вторника, 26 января:

Рабочие профессии, которые не боятся локдауна. По данным портала Olx, во время январского локдауна наиболее популярными среди рабочих профессий оказались водители, продавцы и грузчики. При этом первых не только чаще ищут, но и готовы платить больше, чем другим, — в среднем 19 000 грн.

Цены на газ от «Нафтогаза». Компания «Нафтогаз Украины» обнародовала цену газа на январь 2021 года. Цена на природный газ в январе для населения в рамках тарифного плана «Месячный» составляет 7,22 грн/куб.м. с НДС, без стоимости распределения (доставки). Отметим, что цена на голубое топливо от газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» в январе остается ниже среднерыночной, а стоимость технологического газа является крупнейшей составляющей стоимости доставки.

Кстати, как заявил министр энергетики Юрий Витренко, сниженные платежки за газ стоит ожидать в марте.

Второй мало, можно копить и на третью. Как рассказала глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, одним из механизмов, который должен обезопасить будущих пенсионеров, является разрешение банкам участвовать в пенсионной реформе. По ее словам, это поднимет уровень финансовой грамотности населения и, помимо обязательных отчислений на вторую пенсию, украинцы добровольно начнут копить себе на «третью пенсию».

Мат коррупционерам от США. Соединенные Штаты пошли на масштабный шаг: расширили свои возможности расследовать коррупцию по всему миру. Теперь бизнесмен или политик любой страны может оказаться под колпаком, фигурантами расследований могут стать и украинцы.

Размеры сборов в Wizz Air. Компания изменила стоимость перевозки регистрируемого багажа, а также размер других обязательных и дополнительных сборов. К примеру, авиакомпания одновременно снизила минимальный и повысила максимальный размер сбора за перевозку регистрируемого багажа весом 10, 20 и 32 кг. Больше по ссылке.

ОСАГО или каско? Вечный вопрос для многих украинцев. Чтобы в деталях ответить на него, мы написали специальный материал. Рекомендуем не пропустить: