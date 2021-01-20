Банки смогут распоряжаться накопительными пенсиями украинцев — Третьякова

Распоряжаться накопительными пенсиями украинцев смогут не только негосударственные пенсионные фонды, но и банки.

Об этом в комментарии UBR.ua рассказала глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

По ее словам, пенсионной реформе мешает не отсутствие действующего фондового рынка, а отсутствие надзора за частными финансовыми учреждениями, который бы не допускал их банкротства и злоупотреблений сбережениями людей, из которых будет выплачиваться «вторая пенсия».

«Действия финансовых регуляторов — НБУ и НКЦБФР будут направлены на то, чтобы ввести тот надзор, который есть сегодня в Европе, или приблизить его к европейскому», — предупреждает глава комитета Рады.

Одним из механизмов, который должен обезопасить будущих пенсионеров, является разрешение банкам участвовать в пенсионной реформе.

«На данный момент дописывается текст относительно возможности участия во втором уровне (пенсионной системы. — Ред.), в части пенсионных депозитов не только негосударственных пенсионных фондов, но и банков, потому что эта структура уже имеет систему потенциального надзора и прошла реформу «очищения», — рассказала Третьякова.

Нардеп ожидает, что финансовый рынок не только позволит запустить пенсионную систему второго уровня, но также даст толчок для развития пенсионной системы третьего уровня.

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То есть поднимет уровень финансовой грамотности населения и, помимо обязательных отчислений на вторую пенсию, украинцы добровольно начнут копить себе на «третью пенсию», открывая депозиты в частных финансовых учреждениях уже без принуждения со стороны государства.

Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывается 11,1 миллиона пенсионеров, средняя пенсия которых составляет 3507,51 грн.

Справка Finance.ua:

Пенсионная реформа второго уровня будет начата в 2021 году, а отчисления в накопительный фонд с зарплат украинцев заложат в госбюджет на 2023-й.

Второй уровень пенсионного обеспечения в Украине будет введен без повышения единого социального взноса и налога на доходы физических лиц.

Как рассчитала НКЦБФР , если ежемесячно откладывать с зарплаты 7%, то на пенсии можно будет получить выплату в размере 10,2% от последней зарплаты. Если собирать 10% – выплата достигнет 14,6%.

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