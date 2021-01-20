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Банки смогут распоряжаться накопительными пенсиями украинцев — Третьякова

Банки смогут распоряжаться накопительными пенсиями украинцев — Третьякова

Распоряжаться накопительными пенсиями украинцев смогут не только негосударственные пенсионные фонды, но и банки.

Об этом в комментарии UBR.ua рассказала глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

По ее словам, пенсионной реформе мешает не отсутствие действующего фондового рынка, а отсутствие надзора за частными финансовыми учреждениями, который бы не допускал их банкротства и злоупотреблений сбережениями людей, из которых будет выплачиваться «вторая пенсия».

«Действия финансовых регуляторов — НБУ и НКЦБФР будут направлены на то, чтобы ввести тот надзор, который есть сегодня в Европе, или приблизить его к европейскому», — предупреждает глава комитета Рады.

Одним из механизмов, который должен обезопасить будущих пенсионеров, является разрешение банкам участвовать в пенсионной реформе.

«На данный момент дописывается текст относительно возможности участия во втором уровне (пенсионной системы. — Ред.), в части пенсионных депозитов не только негосударственных пенсионных фондов, но и банков, потому что эта структура уже имеет систему потенциального надзора и прошла реформу «очищения», — рассказала Третьякова.

Нардеп ожидает, что финансовый рынок не только позволит запустить пенсионную систему второго уровня, но также даст толчок для развития пенсионной системы третьего уровня.

То есть поднимет уровень финансовой грамотности населения и, помимо обязательных отчислений на вторую пенсию, украинцы добровольно начнут копить себе на «третью пенсию», открывая депозиты в частных финансовых учреждениях уже без принуждения со стороны государства.

Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывается 11,1 миллиона пенсионеров, средняя пенсия которых составляет 3507,51 грн.

Справка Finance.ua:

  • Пенсионная реформа второго уровня будет начата в 2021 году, а отчисления в накопительный фонд с зарплат украинцев заложат в госбюджет на 2023-й.
  • Второй уровень пенсионного обеспечения в Украине будет введен без повышения единого социального взноса и налога на доходы физических лиц.
  • Как рассчитала НКЦБФР, если ежемесячно откладывать с зарплаты 7%, то на пенсии можно будет получить выплату в размере 10,2% от последней зарплаты. Если собирать 10% – выплата достигнет 14,6%.

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По материалам УБР
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