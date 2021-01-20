Банки смогут распоряжаться накопительными пенсиями украинцев — Третьякова

Распоряжаться накопительными пенсиями украинцев смогут не только негосударственные пенсионные фонды, но и банки.
Об этом в комментарии UBR.ua рассказала глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
По ее словам, пенсионной реформе мешает не отсутствие действующего фондового рынка, а отсутствие надзора за частными финансовыми учреждениями, который бы не допускал их банкротства и злоупотреблений сбережениями людей, из которых будет выплачиваться «вторая пенсия».
«Действия финансовых регуляторов — НБУ и НКЦБФР будут направлены на то, чтобы ввести тот надзор, который есть сегодня в Европе, или приблизить его к европейскому», — предупреждает глава комитета Рады.
Одним из механизмов, который должен обезопасить будущих пенсионеров, является разрешение банкам участвовать в пенсионной реформе.
«На данный момент дописывается текст относительно возможности участия во втором уровне (пенсионной системы. — Ред.), в части пенсионных депозитов не только негосударственных пенсионных фондов, но и банков, потому что эта структура уже имеет систему потенциального надзора и прошла реформу «очищения», — рассказала Третьякова.
Нардеп ожидает, что финансовый рынок не только позволит запустить пенсионную систему второго уровня, но также даст толчок для развития пенсионной системы третьего уровня.
То есть поднимет уровень финансовой грамотности населения и, помимо обязательных отчислений на вторую пенсию, украинцы добровольно начнут копить себе на «третью пенсию», открывая депозиты в частных финансовых учреждениях уже без принуждения со стороны государства.
Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывается 11,1 миллиона пенсионеров, средняя пенсия которых составляет 3507,51 грн.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина отделится от энергосистем России и БеларусиВчера, 16:16 - 1308 13
С зарплат украинцев начнут снимать отчисления на "вторую пенсию" в 2023-мВчера, 14:00 - 2672 8
Шмыгаль назвал 8 шагов, которые будут способствовать уменьшению тарифовВчера, 17:00 - 1004 6
Зарплаты украинских DevOps, Data Science и других ІТ-специалистов (инфографика)Вчера, 15:01 - 1841 3
"Налог на Google": Рада хочет обязать интернет-гигантов платить налоги в УкраинеВчера, 21:35 - 618 3
ПриватБанк выиграл дело у структур Коломойского о возврате 247 АЗСВчера, 11:29 - 3699 2
С зарплат украинцев начнут снимать отчисления на "вторую пенсию" в 2023-мВчера, 14:00 - 2672 8
Зарплаты украинских DevOps, Data Science и других ІТ-специалистов (инфографика)Вчера, 15:01 - 1841 3
Межбанк: как рынок отреагировал на договор по УкргазбанкуВчера, 18:15 - 1441
Украина отделится от энергосистем России и БеларусиВчера, 16:16 - 1308 13
Япония представила космическую ракету нового поколенияВчера, 12:10 - 354
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 687 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1392 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2044 5
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 847