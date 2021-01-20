От чего зависит стоимость доставки газа

Стоимость технологического газа является крупнейшей составляющей стоимости доставки.
Об этом пишет 104.UA.
Чтобы газ двигался по газопроводам к потребителям, мы постоянно поддерживаем в сетях необходимое давление. Для этого необходим технологический газ, который закупают по рыночной цене.
В тарифе на 2020 год цена этого газа составляет 3850 грн за тыс. куб м. А в новом тарифе она должна составлять 5850 грн за тыс. куб м. И отражена в обновленном тарифе для облгазов.
С 2014 года и до сих пор, несмотря на социально-экономическую ситуацию в стране, НКРЭКУ закладывала в тариф для операторов ГРС расходы на технологический газ в заниженном объеме.
В 2021 году впервые за последние шесть лет производственно-технические затраты (ПТЗ) газораспределительных компаний приведены в соответствие с европейскими стандартами и составят в структуре тарифа около 40%.
Ранее правительство приняло решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров Украины. Такая цена будет действовать на период действия карантина, но не долее чем до 31 марта 2021 года.
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