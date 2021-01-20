Профессии, которые не боятся локдауна: ТОП-10 самых востребованных специалистов

Накануне январского локдауна наиболее популярными среди рабочих профессий оказались водители, продавцы и грузчики. При этом первых не только чаще ищут, но и готовы платить выше, чем другим, — в среднем 19 000 грн.
Об этом свидетельствует аналитика рынка от экспертов портала Olx.
Профессия водителя была наиболее популярной и в период мартовского локдауна в 2020 году. С тех пор заработная плата выросла на тысячу гривен.
На втором месте в рейтинге специалистов, которые нужны больше всего во время локдауна в январе 2021-го и марте 2020-го, оказались продавцы. Сравнивая зарплаты, в этот карантин им стали предлагать 9 500 грн, что также на 1 000 грн больше, чем в прошлом году. В отличие от первого локдауна, когда активно искали поваров, в этот раз на третьем месте оказались грузчики со средним заработком 10 250 грн в месяц.
Где больше всего нужны работники? За месяц до январского локдауна работодатели разместили больше всего предложений не только в торговой и транспортной отраслях. С начала декабря они активно размещали вакансии еще и для студентов, а также тех, кто начинает свой карьерный путь — почти 1 тыс. новых объявлений за месяц. Несмотря на ограничения, работников пытались найти в барно-ресторанной сфере и в сфере сервиса и быта.
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Интересно, что накануне второго локдауна на 60% чаще стали искать курьеров. Кроме того, что вырос спрос из-за популярности доставки, кандидатам еще и стали предлагать в среднем на 2 500 грн больше.
А какую работу ищут кандидаты? Накануне январского локдауна активно откликались на вакансии из агросфер: в среднем на одно объявление с 11 декабря по 11 января откликались 10 человек. При этом в сельском хозяйстве искали меньше всего специалистов среди других рабочих сфер. Вторая активная группа кандидатов — студенты — с показателем 9,7 человека на объявление. На третьем месте — строители (8 человек на вакансию).
Во время первого локдауна ситуация была несколько иной. Наиболее заинтересованными в работе были студенты и те, кто в начале своего карьерного пути. Далее — те, кто интересовался сферой строительства, и только потом представители агросферы — 8 человек на объявление.
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