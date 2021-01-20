0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 183 0

Wizz Air изменил цены на перевозку багажа и размеры других сборов (инфографика)

Wizz Air изменил цены на перевозку багажа и размеры других сборов (инфографика)

Wizz Air без каких-либо анонсов и официальных сообщений изменил стоимость перевозки регистрируемого багажа, а также размер других обязательных и дополнительных сборов.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиакомпании.

Авиакомпания одновременно снизила минимальный и повысила максимальный размер сбора за перевозку регистрируемого багажа весом 10, 20 и 32 кг.

Стоимость перевозки малого регистрируемого багажа, в зависимости от сезона и спроса на рейс, колебалась от 9 до 57 евро. Сейчас этот сбор – от 5,5 до 88,5 евро. Похожая ситуация и с тяжелым багажом.

Сбор за превышение веса багажа – € 10.

Справка Finance.ua:

  • Wizz Air начал принимать заявки на выполнение внутренних и международных чартерных рейсов. Лоукост готов выполнять перевозки на самолетах Airbus A320 и A321 вместимостью до 239 пассажиров как на рынках своего присутствия, так и за их пределами.

Туристическое страхование

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.