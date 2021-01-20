Wizz Air изменил цены на перевозку багажа и размеры других сборов (инфографика)

Wizz Air без каких-либо анонсов и официальных сообщений изменил стоимость перевозки регистрируемого багажа, а также размер других обязательных и дополнительных сборов.
Об этом свидетельствует информация на сайте авиакомпании.
Авиакомпания одновременно снизила минимальный и повысила максимальный размер сбора за перевозку регистрируемого багажа весом 10, 20 и 32 кг.
Стоимость перевозки малого регистрируемого багажа, в зависимости от сезона и спроса на рейс, колебалась от 9 до 57 евро. Сейчас этот сбор – от 5,5 до 88,5 евро. Похожая ситуация и с тяжелым багажом.
Сбор за превышение веса багажа – € 10.
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