Wizz Air изменил цены на перевозку багажа и размеры других сборов (инфографика)

Wizz Air без каких-либо анонсов и официальных сообщений изменил стоимость перевозки регистрируемого багажа, а также размер других обязательных и дополнительных сборов.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиакомпании.

Авиакомпания одновременно снизила минимальный и повысила максимальный размер сбора за перевозку регистрируемого багажа весом 10, 20 и 32 кг.

Стоимость перевозки малого регистрируемого багажа, в зависимости от сезона и спроса на рейс, колебалась от 9 до 57 евро. Сейчас этот сбор – от 5,5 до 88,5 евро. Похожая ситуация и с тяжелым багажом.

Сбор за превышение веса багажа – € 10.

Справка Finance.ua: