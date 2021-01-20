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США объявили коррупционерам мат: кто под колпаком — СМИ

США объявили коррупционерам мат: кто под колпаком — СМИ

Соединенные Штаты пошли на масштабный шаг: расширили свои возможности расследовать коррупцию по всему миру и изменили параграф 53 518 главы 31 Кодекса законов США.

Теперь бизнесмен или политик любой страны может оказаться под колпаком, фигурантами расследований могут стать и украинцы. Штаты получили возможность направлять запрос в банк любой страны и тот обязан им ответить. Собранная информация позволит американским правоохранителям раскрыть практически любую схему отмывания средств. Такие новшества стали фактически новой эрой в финансовом мониторинге, пишет OBOZREVATEL.

Что и как изменили. Власти США по новому закону могут запросить у любого банка любые записи о любом клиенте. И финучреждение обязано передать информацию и не имеет права предупредить об этом своего клиента. Для этого нужно:

  • чтобы у банка, у которого запрашивают информацию, был корреспондентский счет с банком США. А это 100% крупных финансовых учреждений;
  • чтобы в отношении клиента Минфин или Минюст имел обоснованные подозрения, что тот отмывает деньги, совершал преступления или финансировал терроризм.

Если банк откажется сотрудничать с США, ему ежедневно могут насчитывать штраф в размере до 50 тыс. долларов. Еще 250 тысяч потребуют заплатить, если финансовое учреждение предупредит своего клиента о проверке.

Банкам-нарушителям могут закрыть корреспондентский счет в США. А это фактически равноценно банкротству и потере сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Любой коррупционер или бизнесмен с теневыми доходами может попасть под колпак США.
Правоохранители США получили инструмент расследования финансового преступления в любой стране. Министр финансов или генпрокурор может направить повестку в любой банк мира и потребовать раскрыть информацию об их клиенте.

Статья 6308 закона также добавляет ряд новых положений к главе 31 Кодекса США § 5318 (k), которые делают его мощным инструментом для Министерства юстиции и Минфина. К примеру, если американцы расследуют деятельность крупного украинского бизнесмена и хотят узнать о состоянии счетов любой из его компаний в Украине, то Минюст может запросить все банковские записи об этой компании, и украинский банк, если не хочет заплатить огромные штрафы или лишиться международных рынков, обязан тайно предоставить эти данные. Раньше нужно было проводить сложную процедуру международной правовой помощи (MLAT), а сейчас ее упростили всего до нескольких действий.

В итоге власти США могут расследовать деятельность лиц, которые не являются американцами, не имеют счетов в американских банках и не используют доллары.

Все банки мира, у которых есть корреспондентские счета в американских финучреждениях, рискуют стать частью расследования и обязаны сотрудничать.

Американские СМИ назвали такие новшества невиданными по своим масштабам изменениями. Это может стать новой эрой в борьбе с отмыванием денег во всем мире. И Украина, как страна с большим теневым сектором и высокими коррупционными рисками, также может стать предметом расследования со стороны США.

По материалам Обозреватель
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