Сниженные платежки за газ придут в марте — Витренко

Снижение цены газа до 6,99 грн за кубометр произойдет только в феврале, соответственно, платежки с такой ценой украинцы получат в марте.
Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко в интервью «Экономической правде».
«Сниженные платежки за февраль придут только в марте. К слову сказать, если бы мы ничего не сделали, то за февраль в марте украинцы получили бы еще больше платежки, примерно на четверть», — отметил Витренко.
Он объяснил, что нет юридического механизма, чтобы снизить платежки задним числом, чтобы снизить цены на газ уже в текущем месяце. При этом, по его словам, объективно цена на газ в 6,99 грн за кубометр могла быть уже в январе.
«Нафтогаз и многие другие игроки покупали большой объем газа и закачивали летом по значительно меньшей цене, чем 6,99 гривны за кубометр. Очевидно, что для многих компаний продавать газ по 6,99 — это не продавать в убыток», — объяснил и.о. министра.
Витренко также добавил, что Укргаздобыча добывает газ с гораздо меньшей себестоимостью, чем 6,99 грн за кубометр. Что же касается независимых поставщиков, то ситуация, по его словам, зависит от того, насколько коммерчески грамотным было их поведение в течение года.
«Зависит от того, были ли они настолько коммерчески умны, чтобы покупать газ летом, когда он был намного дешевле. Если они покупали газ по 3 гривны, то сейчас могут комфортно продавать его по 6,99 гривны в прибыль», — подчеркнул Витренко.
В любом случае, по его мнению, если эти поставщики не продадут газ сегодня по 6,99 грн, то дальше цены выше не станут. Он также прокомментировал ситуацию с газсбытами, подконтрольными Дмитрию Фирташу, которые заявляли о намерении судиться, требуя компенсировать им убытки, понесенные из-за ограничений цены на газ.
«На этом рынке есть доминирующая группа Дмитрия Фирташа. Она контролирует большинство облгазов и облгазсбытов. У этой группы есть свои поставщики в той же Венгрии, откуда они преимущественно поставляют газ. То есть, они покупают газ у своих же трейдеров… Даже если они покупают не у своих трейдеров, то как проверить, кто продал тем трейдерам, у которых они покупают? Возможно, какие-то структуры той же группы Фирташа или структуры Газпрома, которых исторически много в Венгрии. Какую цену они напишут в контрактах? Как договорятся, так и напишут», — подчеркнул Витренко.
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