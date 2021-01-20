День финансов: кредиты под 0%, отчисления на «вторую пенсию», 8 шагов для уменьшения тарифов

В понедельник, 25 января, обсудим доходы. И поговорим о том, как быть, если их не хватает.
Онлайн-регистрация ФЛП. Минцифры работает над полной автоматизацией регистрации ФЛП. Для этого в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект. Полностью автоматическая регистрация ФЛП на портале Дія станет доступной уже весной 2021 года. На данный момент процесс открытия ФЛП сократился с 30 до 3 этапов.
Также вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о мотивации для компаний переходить в «Дія City» и какие там будут налоги.
8 шагов для уменьшения тарифов. Правительство подготовило 8 шагов, которые будут способствовать уменьшению тарифов для украинцев. Например, украинцам упростили доступ к субсидиям, газоснабжающие компании будут предлагать годовые продукты. А для тех граждан, которые установили электроотопление, предоставят компенсации. Добавим, что Минсоцполитики просит Минфин увеличить финансирование программы субсидий на 10 млрд гривен.
Зарплаты украинских ІТ-специалистов. Согласно результатам опроса dou.ua, за последние полгода существенно увеличилась медианная зарплата в DevOps: с $ 2400 до $ 2800. Самая высокая медиана у Director of Engineering ($ 6200) и CTO ($ 5000), самая низкая у HTML Coder ($ 650). За полгода в основных категориях зарплата менялась незначительно — в пределах $ 100. Исключение — бизнес-аналитики, здесь медианная зарплата уменьшилась на $ 200.
Если у вас доходы не столь высоки, как у ІТ-специалистов, и вы иногда подумываете о кредите до зарплаты… Предлагаем посмотреть новую рубрику «Финансовая проба» на Youtube-канале Finance.ua. В первом выпуске рубрики с помощью нашего читателя мы проверили на практике: насколько реально взять кредит под 0%.
Предложение от главы ГНС. Алексей Любченко, глава ГНС, предлагает ужесточать меры за неуплату налогов, в частности, привлекать к уголовной ответственности. По его словам, организация схем уклонения от уплаты налога стала частью украинской бизнес-культуры, а организаторы очень агрессивных схем уклонения от уплаты налогов себя не считают преступниками.
Отчисления на «вторую пенсию». Пенсионная реформа второго уровня будет начата в 2021 году, а отчисления в накопительный фонд с зарплат украинцев заложат в госбюджет на 2023-й. Как сообщают в комитете ВР, создание накопительных фондов не затронет карманы украинцев, так как эти средства будут перечисляться из тех выплат, которые уже выплачиваются с зарплат наемных работников в госбюджет и Пенсионный фонд.
ЦИФРА ДНЯ. 👀 Исходя из данных ПФ, по состоянию на 1 января 2021 года всего в Украине 11,1 миллиона пенсионеров. Средняя пенсия которых составляет 3507,51 грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ночной тариф на электричество: как правильно пользоваться, чтобы сэкономитьВчера, 18:30 - 35050 25
Украина установила исторический рекорд импорта вина13 ч. назад - 987 17
В ГНС предлагают за неуплату налогов привлекать к уголовной ответственности9 ч. назад - 1456 8
С зарплат украинцев начнут снимать отчисления на "вторую пенсию" в 2023-м4 ч. назад - 1424 4
Неэффективная вакцинация может замедлить восстановление экономики, – основатель ICUВчера, 15:12 - 1059 3
Ночной тариф на электричество: как правильно пользоваться, чтобы сэкономитьВчера, 18:30 - 35050 25
Покупка недвижимости впервые: сколько украинцев освободили от уплаты пенсионного сбораВчера, 19:34 - 3529 1
В Киеве разоблачили масштабную схему продажи фальсифицированного топлива8 ч. назад - 2294 1
ПриватБанк выиграл дело у структур Коломойского о возврате 247 АЗС7 ч. назад - 2243 1
Какое имущество необходимо указывать в декларации10 ч. назад - 2167
Япония представила космическую ракету нового поколения6 ч. назад - 180
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 638 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1353 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 1911 5
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 828