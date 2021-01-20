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День финансов: кредиты под 0%, отчисления на «вторую пенсию», 8 шагов для уменьшения тарифов

День финансов: кредиты под 0%, отчисления на «вторую пенсию», 8 шагов для уменьшения тарифов

В понедельник, 25 января, обсудим доходы. И поговорим о том, как быть, если их не хватает.

Онлайн-регистрация ФЛП. Минцифры работает над полной автоматизацией регистрации ФЛП. Для этого в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект. Полностью автоматическая регистрация ФЛП на портале Дія станет доступной уже весной 2021 года. На данный момент процесс открытия ФЛП сократился с 30 до 3 этапов.

Также вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о мотивации для компаний переходить в «Дія City» и какие там будут налоги.

8 шагов для уменьшения тарифов. Правительство подготовило 8 шагов, которые будут способствовать уменьшению тарифов для украинцев. Например, украинцам упростили доступ к субсидиям, газоснабжающие компании будут предлагать годовые продукты. А для тех граждан, которые установили электроотопление, предоставят компенсации. Добавим, что Минсоцполитики просит Минфин увеличить финансирование программы субсидий на 10 млрд гривен.

Зарплаты украинских ІТ-специалистов. Согласно результатам опроса dou.ua, за последние полгода существенно увеличилась медианная зарплата в DevOps: с $ 2400 до $ 2800. Самая высокая медиана у Director of Engineering ($ 6200) и CTO ($ 5000), самая низкая у HTML Coder ($ 650). За полгода в основных категориях зарплата менялась незначительно — в пределах $ 100. Исключение — бизнес-аналитики, здесь медианная зарплата уменьшилась на $ 200.

Если у вас доходы не столь высоки, как у ІТ-специалистов, и вы иногда подумываете о кредите до зарплаты… Предлагаем посмотреть новую рубрику «Финансовая проба» на Youtube-канале Finance.ua. В первом выпуске рубрики с помощью нашего читателя мы проверили на практике: насколько реально взять кредит под 0%.

Предложение от главы ГНС. Алексей Любченко, глава ГНС, предлагает ужесточать меры за неуплату налогов, в частности, привлекать к уголовной ответственности. По его словам, организация схем уклонения от уплаты налога стала частью украинской бизнес-культуры, а организаторы очень агрессивных схем уклонения от уплаты налогов себя не считают преступниками.

Отчисления на «вторую пенсию». Пенсионная реформа второго уровня будет начата в 2021 году, а отчисления в накопительный фонд с зарплат украинцев заложат в госбюджет на 2023-й. Как сообщают в комитете ВР, создание накопительных фондов не затронет карманы украинцев, так как эти средства будут перечисляться из тех выплат, которые уже выплачиваются с зарплат наемных работников в госбюджет и Пенсионный фонд.

ЦИФРА ДНЯ. 👀 Исходя из данных ПФ, по состоянию на 1 января 2021 года всего в Украине 11,1 миллиона пенсионеров. Средняя пенсия которых составляет 3507,51 грн.

По материалам Finance.UA
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