785 дней Запорожская АЭС в заложниках: весь мир обязан оказывать давление на hоссию Сегодня 11:44

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года, призвал мир оказывать давление на россию, чтобы обеспечить освобождение ЗАЭС от оккупантов.

Об этом сообщает Twitter президента.

«Вот уже 785 дней российские террористы держат в заложниках Запорожскую АЭС. И ответственность всего мира — оказывать давление на россию, чтобы обеспечить освобождение ЗАЭС и возвращение под полный контроль Украины, а также защиту всех украинских ядерных объектов от российских ударов», — сказал он.

Это, по словам президента, единственный способ предотвратить новые радиационные катастрофы, которыми постоянно грозит присутствие российских оккупантов на ЗАЭС.

Он также напомнил об оккупации рф Чернобыльской АЭС в 2022 году.

«В 2022 году россия 35 дней оккупировала Чернобыльскую АЭС. Российские солдаты грабили лаборатории, захватывали охрану и издевались над персоналом, а также использовали станцию ​​для проведения дальнейших военных операций», — констатировал президент.

Зеленский подчеркнул, что радиация не видит границ и национальных флагов.

«Чернобыльская катастрофа продемонстрировала, как быстро могут возникнуть смертельные угрозы. Десятки тысяч людей ценой собственного здоровья и жизни смягчили Чернобыльскую катастрофу, ликвидировав ее ужасные последствия в 1986 году и в последующие годы», — сказал он.

Зеленский добавил, что все помнят самоотверженность людей, спасавших жизни в 1986 году.

«Мы ценим всех, кто помогает спасать жизни прямо сейчас», — резюмировал глава государства.

Справка Finance.ua:

Авария на Чернобыльской АЭС 38 лет назад была признана крупнейшей техногенной катастрофой в истории.

Радиация в 27 странах, эвакуация более 100 тысяч человек, загрязнение пяти миллионов гектаров земли и 30-километровая зона отчуждения. Из 600 000 ликвидаторов 10% умерло, а 165 000 — получили инвалидность. И все это повлекла за собой Чернобыльская катастрофа.

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