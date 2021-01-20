Когда появится полностью автоматическая регистрация ФЛП

Благодаря цифровым продуктам мы сможем сделать Украину самым удобным в мире государством для людей и бизнеса. Возможность взаимодействия с государством в несколько кликов будет закреплена законодательством, а государственными онлайн-услугами будут пользоваться 90% украинцев.

Об этом рассказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью для издания MC.Today.

«Трансформация должна стать религией каждого министерства. Там должны работать менеджеры, которые рассматривают все задачи с точки зрения того, как сделать их быстрее и дешевле. Нужно все упрощать, менять суть процессов, чтобы было не важно, кто пришел к власти, и все двигалось по очерченному пути», — сказал Михаил Федоров.

Михаил Федоров рассказал, как Минцифры переводит госуслуги в электронную форму на примере онлайн-регистрации ФЛП, которая одной из первых появилась на портале Дія. Команда переписывала нормативно-правовые акты и инициировала изменения в законодательство, рисовала веб-интерфейс услуги на портале и подключала ее к реестрам Минюста.

Что изменилось. Процесс открытия ФЛП сократился с 30 до 3 этапов. За 8 месяцев существования онлайн-услуги на портале Дія ею воспользовались уже более 200 тысяч украинцев. Год назад только 4−6% частных предпринимателей открывали бизнес онлайн, сейчас это около 50%.

Минцифры работает над полной автоматизацией регистрации ФЛП. Для этого в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект. Полностью автоматическая регистрация ФЛП на портале Дія станет доступной уже весной 2021 года, отметил он.

Министр цифровой трансформации также рассказал о другом крупном проекте для бизнеса — Дія City. Минцифры создает привлекательную налоговую систему для развития IT-бизнеса и креативной отрасли в Украине. Это станет стимулом для IT-компаний работать полностью легально, не скрывая своих сотрудников за ФЛП, а официально трудоустраивать в компанию.

«Сейчас наша цель — создать MVP, который покажет, что будет, если не увеличивать налоги, а уменьшать, и в будущем масштабировать проект на всю страну. Мы точно не хотим ничего сломать, а легализуем то, что уже успешно работает», — подчеркнул министр цифровой трансформации.

Справка Finance.ua: