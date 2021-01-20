С зарплат украинцев начнут снимать отчисления на "вторую пенсию" в 2023-м

Пенсионная реформа второго уровня будет начата в 2021 году, а отчисления в накопительный фонд с зарплат украинцев заложат в госбюджет на 2023-й.
Об этом рассказала глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
По ее словам, создание накопительных фондов не затронет карманы украинцев, так как эти средства будут перечисляться из тех выплат, которые уже выплачиваются с зарплат наемных работников в госбюджет и Пенсионный фонд.
«По предложению премьер-министра найдены компенсаторы для накоплений. Это — 2% от НДФЛ и 2% – от ЕСВ, и для того, чтобы уменьшить эти расходы, нужен бюджет 2023 года. Он будет немного „перемонтирован“ на эти проценты, которые пойдут в собственность людям, которым будут созданы накопления», — объясняет Третьякова.
Для полноценного запуска пенсионной системы второго уровня, по ее словам, необходим подготовительный период.
Он требует создания необходимой законодательной базы под реформу и инфраструктуру.
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