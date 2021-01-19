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Хронология дефицита пенсионной системы 2007-2020 гг (инфографика)

Хронология дефицита пенсионной системы 2007-2020 гг (инфографика)

Солидарная пенсионная система Украины является хронически дефицитной. Десятилетия проходят, а положение дел с пенсионными финансами остается неизменным.

Об этом пишет Цена государства.

Когда ситуация хуже, потому что кризис, когда ситуация лучше, потому что есть экономический рост. Но по сути так называемых взносов на пенсионное страхование хватает лишь, чтобы закрыть чуть больше половины пенсионных обязательств.

Пока «пенсионный траст» не пользуется популярностью. На сайте вы можете посмотреть дефицит Пенсионного фонда в денежном эквиваленте по годам


инфографика “Цена государства”

В 2015 нужно было 54,8 млрд грн из государственного бюджета, а за 11 мес. 2020 — 202 млрд грн.

инфографика “Цена государства”

Напомним, в 2021 году в Украине состоится индексация пенсий, а также предусмотрены дополнительные выплаты для пенсионеров старше 75 лет. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

В этом году повышение произойдет в несколько этапов. Уже с 1 января 2021 года выросли пенсии, «привязанные» к минимальной зарплате. С 1 апреля пересчитают пенсию работающим пенсионерам, сделав поправку на трудовой стаж. С 1 июля в связи с ростом минимальных зарплат вновь повысятся пенсии тех, у кого стаж 30 или 35 лет (у женщин и мужчин соответственно). Их минимальная пенсия составит уже 2600 грн (после роста минимальных зарплат до 6500 грн). Также с 1 июля станут получать надбавки пенсионеры 75-79 лет — 400 грн при условии, что их пенсии не превышают средней зарплаты.

Справка Finance.ua:

  • Вскоре украинцы получат возможность самостоятельно распоряжаться своей пенсией и формировать ее сумму. Более того, украинские пенсионеры станут одними из самых крупных и перспективных инвесторов страны, причем каждый будет выбирать ту компанию по управлению активами, которая дает больший доход.
По материалам Finance.UA
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