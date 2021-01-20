Назван средний уровень выплат пенсий в Украине

Пенсионный фонд Украины сообщил информацию о численности пенсионеров в стране и среднем размере пенсии по состоянию на 1 января 2021 года.

Статистику обнародовали в пресс-службе ПФУ.

Всего в Украине 11,1 миллиона пенсионеров, средняя пенсия которых составляет 3507,51 грн.

Напомним, дефицит Пенсионного фонда Украины превысил 18 млрд гривен. Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-ноябрь 2020 года составили 416,9 млрд гривен, расходы – 435,3 млрд гривен.

С декабря у нескольких миллионов украинских пенсионеров увеличились пенсии. Произошло это в связи с плановым ростом соцстандартов. Минимальная пенсия повысилась до 1769 грн (+57 грн), или на 8% (с 1638 грн до 1769 грн) за год. Но помимо повышения минимальных пенсий, увеличились пенсии и другим категориям пенсионеров.

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