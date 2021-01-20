Зарплаты украинских DevOps, Data Science и других ІТ-специалистов (инфографика)

За последние полгода существенно увеличилась медианная зарплата в DevOps: с $ 2400 до $ 2800. И это не удивительно, ведь DevOps’ы сейчас в дефиците: вакансий много, а вот откликов на них приходит совсем мало.
В других основных категориях медиана менялась незначительно — в пределах $ 100. Исключение — бизнес-аналитики, здесь медианная зарплата уменьшилась на $ 200.
Об этом свидетельствует опрос dou.ua, проводившийся в декабре 2020 года.
Медианные зарплаты по должностям. Самая высокая медиана у Director of Engineering ($ 6200) и CTO ($ 5000), самая низкая у HTML Coder ($ 650).
Медиана в должности Delivery Manager — $ 4250. В Киеве зарплата Delivery Manager немного выше — $ 4500, во Львове, наоборот, — $ 3500.
Среди специалистов с опытом до года самые высокие медианные зарплаты у PM ($ 750), BA ($ 700), DevOps ($ 600).
Сравнение зарплат.
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