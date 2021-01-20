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Зарплаты украинских DevOps, Data Science и других ІТ-специалистов (инфографика)

Зарплаты украинских DevOps, Data Science и других ІТ-специалистов (инфографика)

За последние полгода существенно увеличилась медианная зарплата в DevOps: с $ 2400 до $ 2800. И это не удивительно, ведь DevOps’ы сейчас в дефиците: вакансий много, а вот откликов на них приходит совсем мало.

В других основных категориях медиана менялась незначительно — в пределах $ 100. Исключение — бизнес-аналитики, здесь медианная зарплата уменьшилась на $ 200.

Об этом свидетельствует опрос dou.ua, проводившийся в декабре 2020 года.

Медианные зарплаты по должностям. Самая высокая медиана у Director of Engineering ($ 6200) и CTO ($ 5000), самая низкая у HTML Coder ($ 650).

Медиана в должности Delivery Manager — $ 4250. В Киеве зарплата Delivery Manager немного выше — $ 4500, во Львове, наоборот, — $ 3500.

Среди специалистов с опытом до года самые высокие медианные зарплаты у PM ($ 750), BA ($ 700), DevOps ($ 600).

Сравнение зарплат.

  • Data Science. Медианная зарплата Data Scientist’а с опытом от 1 до 3 лет — $ 1500, а вот от 4 до 6 лет — $ 3800;
  • DevOps, Sysadmin, SRE, DBA, Security. Медианная зарплата Site Reliability Engineer — $ 3300 по всем городам и $ 3900 в Киеве. Что касается DevOps, то их медиана — $ 2800. Специалисты с опытом до года получают $ 650, а с опытом более 7 лет — $ 4000. В Киеве медианная зарплата девопса — $ 3300. Sysadmin получает в среднем $ 1000. Для специалистов с опытом более 7 лет медиана немного выше — $ 1350;
  • Director of Engineering, CTO. $ 5000 — медиана CTO по всем городам и опыту. Если смотреть только Киев, то она возрастает до $ 5600. А если к столице добавить еще опыт более 7 лет, то получаем медиану $ 6000;

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  • HR. Среди HR-должностей самые популярные Recruiter и HR Manager — 163 и 139 анкет. Медианная зарплата HR-менеджера немного выше рекрутера — $ 1000 против $ 850. В Киеве медиана для этих двух должностей одинакова — $ 1200. Самая высокая медианная зарплата у HR Director — $ 2500 среди всех городов и опыта. И $ 3500 — в Киеве с опытом более 7 лет;
  • Project и Product Manager, Delivery Manager, Product Owner, Scrum Master. Медианная зарплата Delivery Manager и Program Manager — $ 4250. Product Owner и Scrum Master получают по $ 3000. Что касается Project Manager, то специалист с опытом до года в среднем получает $ 750, тогда как специалист с опытом более 7 лет имеет $ 3500. Медиана Product Manager существенно выше Project. Кое-где разница составляет до $ 1000. Например, в Киеве опытный продакт (от 4 лет опыта) получает $ 3500. В то время как проджект — $ 2200;
  • Business, System, Data Analyst. В Киеве самые высокие зарплаты у Product Analyst ($ 2000) и Business Analyst ($ 1900). Самая низкая у Data Analyst — $ 1333. Бизнес-аналитик с опытом до года может рассчитывать на $ 700, а с опытом более 7 лет на $ 3300;
  • Customer Success, Sales Manager, Support. Медианная зарплата Sales Manager — $ 850. Однако почти 80% опрошенных получают дополнительно бонус, а 50% имеют ежемесячные бонусы. Так что финальная зарплата этих специалистов выше медианной, поскольку в основном состоит из ставки и бонуса. Customer Success имеет в среднем $ 1150, а Support — $ 850.

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По материалам Finance.UA
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