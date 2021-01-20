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Шмыгаль назвал 8 шагов, которые будут способствовать уменьшению тарифов

Шмыгаль назвал 8 шагов, которые будут способствовать уменьшению тарифов

Для того чтобы рынок заработал в полной мере, нужно сформировать честные правила и запустить на нем полноценную конкуренцию. Именно поэтому правительство подготовило и реализует 8 шагов, которые будут способствовать уменьшению тарифов для украинцев.

Об этом написал в Facebook глава правительства Денис Шмыгаль.

Восемь шагов, которые будут способствовать уменьшению тарифов для украинцев:

  • Устанавливается предельная цена на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр. Такая цена будет действовать до окончания отопительного сезона.
  • После консультаций с правительством и народными депутатами НКРЭКУ приняло решение об уменьшении тарифа на распределение для 14 облгазов. Снижение будет до 30%.

  • Правительство провело совещание с Ассоциацией городов Украины, “Нафтогазом” и местными руководителями. По результатам этой встречи было поддержано решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне расти не будут.

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  • Работа над годовыми продуктами на рынке газа. Такие годовые продукты от газоснабжающих компаний позволят людям на целый год понимать свою цену и планировать свой бюджет. Например, в сентябре 2020-го «Нафтогаз» предлагал цену 4,70 грн за кубометр с НДС на целый год. Аналогичных продуктов от других поставщиков стоит ожидать уже этой весной.
  • На прошлой неделе АМКУ открыл 6 дел против газоснабжающих компаний-монополистов, которые несправедливо взвинтили цены для людей.

“Мы ожидаем, что результатом этих расследований должны быть не только точечные штрафы, но и установление честных и прозрачных правил на рынке газа”, – пишет он.

  • Со слов Шмыгаля, правительство значительно упростило доступ к субсидиям. Большинство граждан получают их сразу после заявки.
  • “Правительство уже наработало решение о компенсации для тех граждан, которые установили электроотопление. Это решение в ближайшее время будет также принято, и люди получат соответствующие выплаты”, – добавил он.
  • Правительство разрабатывает законопроект об укрупнении газсбытов, что позволит снять вопрос о заоблачных платежах за распределение газа (так называемую абонплату). Планируем его одобрить уже в ближайшее время и подать в Верховную Раду.

Напомним, с 1 января 2021 года цены на коммунальные услуги в Украине резко выросли, что вызвало волну недовольства среди украинцев – начались протесты. Так сегодня под стенами Запорожского облсовета прошел митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги, протестующие, в частности, требовали снижения цен на газ и электроснабжение, а также – отставки правительства Дениса Шмыгаля.

Раньше правительство приняло решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины. Такая цена будет действовать на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года.

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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