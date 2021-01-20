Шмыгаль назвал 8 шагов, которые будут способствовать уменьшению тарифов

Для того чтобы рынок заработал в полной мере, нужно сформировать честные правила и запустить на нем полноценную конкуренцию. Именно поэтому правительство подготовило и реализует 8 шагов, которые будут способствовать уменьшению тарифов для украинцев.
Об этом написал в Facebook глава правительства Денис Шмыгаль.
Восемь шагов, которые будут способствовать уменьшению тарифов для украинцев:
“Мы ожидаем, что результатом этих расследований должны быть не только точечные штрафы, но и установление честных и прозрачных правил на рынке газа”, – пишет он.
Напомним, с 1 января 2021 года цены на коммунальные услуги в Украине резко выросли, что вызвало волну недовольства среди украинцев – начались протесты. Так сегодня под стенами Запорожского облсовета прошел митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги, протестующие, в частности, требовали снижения цен на газ и электроснабжение, а также – отставки правительства Дениса Шмыгаля.
Раньше правительство приняло решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины. Такая цена будет действовать на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года.
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