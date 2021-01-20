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Федоров рассказал, какие налоги будут в рамках «Дія City»

Федоров рассказал, какие налоги будут в рамках «Дія City»

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о мотивации для компаний переходить в «Дія City» и какие там будут налоги.

Об этом он рассказал в интервью MC.Today.

«Прежде всего мы хотим легализовать трудовые отношения так, чтобы сотрудников не прятали за ЛПП, а оформляли на работу в компаниях», — отметил министр.

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По его словам, главная мотивация для компаний перейти в «Дія City» — это работа «вбелую». «Потому что, когда ты сотрудничаешь с ФЛП, но по факту это сотрудники твоей компании, ты, по сути, оптимизируешь налоги и не платишь все, что должен. Сейчас мы делаем так, чтобы все это было законно», — подчеркнул он.

В рамках «Дія City» компания заплатит НДФЛ в 5% и военный сбор в 1,5%. Плюс к этому ЕСВ в 22% от минимальной заработной платы. Налог на прибыль заменит налог на выведенный капитал. В последней версии его оставили на уровне 9%.

Он заверил, что для компаний, которые продолжат работать по старой схеме с ФЛП, ничего не изменится.

По материалам Економічна Правда
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