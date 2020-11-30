День финансов: 8 тыс. грн для ФЛП, списание налоговых долгов, Международный день банков

Сегодня, 4 декабря, весь мир празднует Международный день банков. К этому дню Finance.ua решил подготовить несколько занятных фактов из истории и современности финучреждений, на которых держится мир экономики.
Тем временем в Верховной Раде принимали важные решения для поддержки украинского бизнеса:
ФЛП получат по 8 тысяч гривен. Рада приняла за основу и в целом законопроект №4429. Это значит, что предприниматели, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина, в 2020-2021 годах за счет госбюджета получат единоразовые выплаты по 8 тыс. грн. Такие же компенсации получат и уволенные наемные работники.
Как рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, чтобы получить помощь, надо сделать три простых шага. Зайти на портал „Дія“, пройти идентификацию с помощью банкинга-ID, заполнить номер банковского счета и ожидать выплату.
В свою очередь в Минюстиции объяснили нюансы выплат для работников, находящихся на самоизоляции.
Списание и отсрочка налоговых долгов. Рада также поддержала законопроект №4430, который предусматривает списание налоговых долгов, освобождение от уплаты единого социального взноса и единого налога ФЛП первой группы. Так, депутаты отложили до 29 декабря 2021 погашение налогового долга предпринимателей, который не превышает 6800 грн. А долги предпринимателей в размере до 3060 грн решили списать.
За ложь в декларациях вернули уголовную ответственность. ВР поддержала законопроект, который предусматривает восстановление ответственности за ложное декларирование. Предлагается увеличить порог уголовной ответственности за такие действия.
Компании должны будут открыть финотчетность. В Кабинете Министров Украины вынесли на публичное обсуждение норму, которая обяжет украинские компании публиковать финансовую отчетность как открытые данные. В «Опендатабот» утверждают, что если проект примут, такие данные будут публиковаться на Едином портале открытых данных. В компании считают, что такой шаг повысит прозрачность подписания соглашений с контрагентами и уменьшит риск сотрудничества с компаниями-однодневками.
Для субсидий нужно будет декларировать доходы. Для многих украинцев субсидия стала единственным способом не накапливать долги. Расчет субсидии в 2020 году происходит с учетом доходов всех прописанных в жилом помещении лиц, которым начисляется плата за услуги ЖКХ. Какие доходы необходимо декларировать, чтобы получить субсидию, читайте здесь. Добавим, что украинцев будут проверять на то, чтобы в число льготников не попали те, у кого на самом деле высокие доходы, но они их скрывают.
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