Рада вернула уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Верховная Рада 4 декабря поддержала законопроект №4460-д. Он предусматривает восстановление ответственности за ложное декларирование. Также законопроект предлагает увеличить порог уголовной ответственности за такие действия.
Читайте также: Дела о недостоверном декларировании массово закрывают
За это проголосовали 289 нардепов.
Что известно о законопроекте №4460-д:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бесплатные платежные карты могут исчезнуть в УкраинеВчера, 19:02 - 4186 19
Украинцам пересчитают тарифы на отопление и введут новые абонплатыВчера, 17:00 - 5726 13
Стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020 году выросла в 2 раза - CoST Ukraine7 ч. назад - 386 3
Получателей субсидий намерены проверить (методика)Вчера, 14:00 - 11056 3
В бюджете-2021 нужно заложить 15,1 млрд гривен на вакцинацию от COVID-19 - Минздрав4 ч. назад - 83 2
Украинцам пересчитают тарифы на отопление и введут новые абонплатыВчера, 17:00 - 5726 13
Бесплатные платежные карты могут исчезнуть в УкраинеВчера, 19:02 - 4186 19
В Украине возрастут налоги на квартиры и доходы: сколько заплатим с января 2021-гоВчера, 15:10 - 4048 10
Какие права есть у водителя при общении с полицейским8 ч. назад - 1463
В Минздраве уточнили, когда в Украине планируют вводить жесткий карантин5 ч. назад - 1179 2
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 1717 3
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3043 6
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 955
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1762 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 1456 12