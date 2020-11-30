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Рада вернула уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Рада вернула уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Верховная Рада 4 декабря поддержала законопроект №4460-д. Он предусматривает восстановление ответственности за ложное декларирование. Также законопроект предлагает увеличить порог уголовной ответственности за такие действия.

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За это проголосовали 289 нардепов.

Что известно о законопроекте №4460-д:

  • Законопроект №4460-д объединил 2 законопроекта: поданный рабочей группой № 4441 и Президентом Владимиром Зеленским №4434.
  • В проекте предлагают наказывать чиновников за ложь в декларациях.
  • Умышленное внесение субъектом декларирования недостоверных сведений на сумму от 500 до 4 тысяч прожиточных минимумов (от 1 миллиона 94 тысяч до 8 миллионов 756 тысяч гривен) карается штрафом от 2 500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов (от 42 500 до 51 тысячи гривен) или общественными работами от 150 до 240 часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
  • Если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 4 тысяч прожиточных минимумов (более чем 8 миллионов 756 тысяч гривен) – в виде штрафа от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов граждан (от 51 тысячи до 85 тысяч гривен) или общественными работами от 150 до 240 часов, или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
  • Уголовная ответственность за умышленное непредставление информации субъектом декларирования, уполномоченным на выполнение государственных функций или функций местного самоуправления – в виде штрафа от 2 500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов (от 34 тысяч до 51 тысячи гривен) или общественными работами с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
По материалам Телеканал 24
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