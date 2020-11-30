ФЛП получат по 8 тысяч гривен: Рада приняла закон

Физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тысяч гривен выплат.
Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №4429. Закон поддержали 297 парламентариев, сообщает РБК-Украина.
Документ предлагает обеспечить в 2020-2021 годах за счет госбюджета выплаты единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять часть зарплаты или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.
Предусмотрена выплата единовременной материальной помощи бизнесу для сохранения рабочих мест наемных работников, а также единовременная компенсация расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Сроки. Временно, в течение срока действия карантина и в течение шести месяцев после его окончания, субъекты малого и среднего предпринимательства сферы общественного питания смогут получить государственную поддержку.
Для бизнеса, работу которого приостановили из-за карантина на период действия карантина и в течение одного месяца со дня его окончания продолжается действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период действия карантина или ограничительных мер.
Закон отменяет взыскание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина или ограничительных мер для бизнеса, деятельность которого была запрещена в указанный период.
Кроме того, на время карантина и после его окончания не будут прекращать действие и аннулировать лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками в случае несвоевременной уплаты лицензиатами очередного платежа за лицензии.
В страховой стаж человека будут включать период, в течение которого он получал пособие по частичной безработице, на период карантина из-за пандемии коронавируса.
Кто не получит выплаты:
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