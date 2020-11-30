ФЛП получат по 8 тысяч гривен: Рада приняла закон

Физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тысяч гривен выплат.

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №4429. Закон поддержали 297 парламентариев, сообщает РБК-Украина.

Документ предлагает обеспечить в 2020-2021 годах за счет госбюджета выплаты единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять часть зарплаты или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Предусмотрена выплата единовременной материальной помощи бизнесу для сохранения рабочих мест наемных работников, а также единовременная компенсация расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Сроки. Временно, в течение срока действия карантина и в течение шести месяцев после его окончания, субъекты малого и среднего предпринимательства сферы общественного питания смогут получить государственную поддержку.

Для бизнеса, работу которого приостановили из-за карантина на период действия карантина и в течение одного месяца со дня его окончания продолжается действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период действия карантина или ограничительных мер.

Закон отменяет взыскание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина или ограничительных мер для бизнеса, деятельность которого была запрещена в указанный период.

Кроме того, на время карантина и после его окончания не будут прекращать действие и аннулировать лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками в случае несвоевременной уплаты лицензиатами очередного платежа за лицензии.

В страховой стаж человека будут включать период, в течение которого он получал пособие по частичной безработице, на период карантина из-за пандемии коронавируса.

Кто не получит выплаты:

наемные работники, за которых не начислено ЕСВ за третий квартал 2020 года, а также те, которые работают по совместительству, или получают зарплату больше тридцати тысяч гривен в месяц;

для ФЛП , которые являются застрахованными лицами, помощь не предоставляется в случаях, если период их государственной регистрации и уплаты ЕСВ составляет менее трех месяцев, а также в случае, если на дату вступления в силу этого закона их деятельность приостановлена;

выплата одноразовой компенсации бизнесу расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование, не предоставляется, если у субъекта хозяйствования на дату вступления в силу данного закона имеется задолженность по уплате ЕСВ .

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.