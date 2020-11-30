Украинские компании должны будут открыть финотчетность: проект Кабмина

В Кабинете Министров Украины вынесли на публичное обсуждение норму, которая обяжет украинские компании публиковать финансовую отчетность как открытые данные.

Соответствующая норма есть в проекте постановления, который вносит изменения в постановление Кабмина №835 от 2015 года об открытых данных, документ опубликован 1 декабря 2020 года на сайте Министерства цифровой трансформации (Минцифры).

В новой версии постановления есть перечень наборов данных, которые должны публиковаться. Среди данных, за публикацию которых отвечает Госстат, есть «финансовая отчетность компаний, которая составляется и подается в соответствии с Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»».

А среди данных, за публикацию которых отвечает Государственная налоговая служба, есть «финансовая отчетность предприятий независимо от форм собственности (в пределах сбора такой отчетности ГПС)».

Как пишут в «Опендатабот» (компания поддерживает эту инициативу), если проект примут, такие данные будут публиковаться на Едином портале открытых данных. В компании считают, что такой шаг:

повысит прозрачность подписания соглашений с контрагентами;

даст оценить развитие своей компании в сравнении с ключевыми конкурентами;

уменьшит риск сотрудничества с компаниями-однодневками.

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В компании также отмечают, что теоретически финансовая отчетность предприятий в Украине больше не является коммерческой тайной с января 2018 года, когда вступили в силу изменения к Закону о бухгалтерском учете. Однако получить их не всегда просто.

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