Украинские компании должны будут открыть финотчетность: проект Кабмина

В Кабинете Министров Украины вынесли на публичное обсуждение норму, которая обяжет украинские компании публиковать финансовую отчетность как открытые данные.
Соответствующая норма есть в проекте постановления, который вносит изменения в постановление Кабмина №835 от 2015 года об открытых данных, документ опубликован 1 декабря 2020 года на сайте Министерства цифровой трансформации (Минцифры).
В новой версии постановления есть перечень наборов данных, которые должны публиковаться. Среди данных, за публикацию которых отвечает Госстат, есть «финансовая отчетность компаний, которая составляется и подается в соответствии с Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»».
А среди данных, за публикацию которых отвечает Государственная налоговая служба, есть «финансовая отчетность предприятий независимо от форм собственности (в пределах сбора такой отчетности ГПС)».
Как пишут в «Опендатабот» (компания поддерживает эту инициативу), если проект примут, такие данные будут публиковаться на Едином портале открытых данных. В компании считают, что такой шаг:
В компании также отмечают, что теоретически финансовая отчетность предприятий в Украине больше не является коммерческой тайной с января 2018 года, когда вступили в силу изменения к Закону о бухгалтерском учете. Однако получить их не всегда просто.
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