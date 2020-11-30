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Какие доходы придется задекларировать, чтобы получить субсидию (список)

Какие доходы придется задекларировать, чтобы получить субсидию (список)

В Украине за долги по коммуналке предлагают арестовывать часть зарплаты и отбирать имущество. Такое нововведение в предусмотрено законопроекте №3613.

Для многих украинцев субсидия стала единственным способом не накапливать долги. Но доходы будут проверять госструктуры.

Об этом сообщил Юридический портал Украины, пишет ukranews.

Доходы, подлежащие декларированию – доходы всех членов семьи, которые проживают в доме или квартире, а также данные о расходах, связанных с приобретением имущества, товаров или оплатой услуг на сумму свыше 50 тысяч гривен, осуществленных в течение последних 12 месяцев. Украинцев проверяют на то, чтобы в число льготников не попали те, у кого на самом деле высокие доходы, но он их скрывает.

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Декларировать необходимо следующие доходы:

  • заработная плата;
  • полученные алименты;
  • пособие по безработице;
  • натуральная оплата труда стипендия, пенсия, социальное пособие;
  • доходы от сдачи недвижимости в аренду;
  • пособие по временной нетрудоспособности;
  • заработок лиц, работавших у физических лиц;
  • доходы от предпринимательской деятельности;
  • другие денежные выплаты, имеющие систематический характер;
  • денежное обеспечение военнослужащих (кроме срочной службы);
  • деньги, полученные за возмещение вреда, причиненного работнику при исполнении;
  • вознаграждения, выплачиваемые штатным (внештатным) художникам, литературным работникам,
  • фотокорреспондентам и другим лицам из фонда авторского гонорара;
  • доходы от личного селянского хозяйства, земельных участков, предоставленных для ведения огородничества, выпаса скота, сенокошения, а также земельной доли (пая), выделенной при разделе земли.

Расчет субсидии в 2020 году происходит с учетом доходов всех прописанных в жилом помещении лиц, которым начисляется плата за услуги ЖКХ. Если по каким-либо причинам зарегистрированный член семьи не проживает по месту регистрации, субсидия может назначаться без учета его доходов. Основанием для принятия подобного решения является акт обследования материально-бытовых условий семьи и вывод комиссии при исполкоме. Следует уточнить, что все это возможно в случае, когда объем потребления коммунальных услуг измеряется индивидуальными средствами учета.

Справка Finance.ua:

  • Министерство финансов Украины сократило расходы на субсидии в проекте Государственного бюджета Украины на 2021 год из-за повышения минимальной заработной платы.

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По материалам Finance.UA
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