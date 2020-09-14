В Украине подрос средний размер субсидии

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в августе 2020 года получили 2,946 млн граждан.
Об этом свидетельствуют данные Министерства социальной политики Украины.
Средний размер выплат:
Всего на жилищные субсидии в августе государство потратило 417,02 млн грн:
В августе за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 24,2 тыс. домохозяйств. Пособие было назначено 9,9 тыс. семей.
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