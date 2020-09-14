В Украине подрос средний размер субсидии

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в августе 2020 года получили 2,946 млн граждан.

Об этом свидетельствуют данные Министерства социальной политики Украины.

Средний размер выплат:

увеличился по сравнению с июлем на 8,9% до 279,8 грн, тогда как в июле он составлял 256,73 грн;

наибольший средний размер субсидии зафиксирован в Киеве – 488,21 грн;

наименьший – в Закарпатской области, 149,42 грн.

Всего на жилищные субсидии в августе государство потратило 417,02 млн грн:

из этой суммы 405,3 млн грн субсидианты получили в наличной форме;

11,7 млн грн – в безналичной.

В августе за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 24,2 тыс. домохозяйств. Пособие было назначено 9,9 тыс. семей.

Справка Finance.ua:

Министерство финансов Украины сократило расходы на субсидии в проекте Государственного бюджета Украины на 2021 год из-за повышения минимальной заработной платы.

Минсоцполитики советует получателям субсидий и льготникам информировать о выборе нового поставщика топлива в связи с открытием рынка природного газа для бытовых потребителей.

Некоторым украинцам могут прекратить выплаты субсидий.

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