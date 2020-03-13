В Украине за долги по коммуналке предлагают арестовывать часть зарплаты и забирать имущество. Соответствующее нововведение предусмотрено законопроектом №3613. Авторы документа –“слуги народа” Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх.

Что предлагают. За долги смогут забирать имущество. В новом законопроекте предлагают разрешить судам взыскивать любое имущество должника, если размер долга превышает установленную “норму”. Ее своим постановлением должен утвердить Кабмин.

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Как рассказывает юрист Александр Плахотник, сейчас, чтобы взыскать в счет долга квартиру, размер долга должен составлять минимум 20 минималок (94,4 тыс. грн). По новому закону эту норму могут пересмотреть в любую из сторон.

“Мне кажется, сейчас законодательство слишком мягкое. В меморандуме с МВФ мы взяли на себя обязательство усовершенствовать систему взыскания долгов. Нигде в мире невозможно, чтобы человек пользовался отоплением, но вообще за него не платил”, – рассказывает Плахотник.

За долги могут забрать часть зарплаты и наложить штраф. Сейчас по решению исполнителя у украинцев могут забрать в счет долга часть зарплаты, а если новый документ поддержит парламент, то арестовывать доход смогут и за долги по коммуналке. С официальной зарплаты могут забирать 50% в счет погашение долга.

“Обращение взыскания на заработную плату не препятствует обращению взыскания на имущество должника, если существует непогашенная задолженность, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца по уплате алиментов и превышение установленной Кабинетом министров Украины общей суммы задолженности по жилищно-коммунальным услугам”, – говорится в документе.

Кроме того, согласно документу, дополнительно за долги по коммуналке придется платить штрафы (сейчас, согласно закону о жилищно-коммунальных услугах, есть только небольшая пеня).

если долг больше года – штраф в размере 20%;

если долг от двух лет – штраф в 30%;

долг от трех лет и более – штраф в 50%.

К примеру, если вы три месяца подряд не платите за коммуналку и отказываетесь подписывать договор реструктуризации, будьте готовы, что у вас могут арестовать часть зарплаты, забрать жилье в счет долга.

Новшества вступят в силу (если их поддержат парламентарии) уже с 1 октября. С этого числа любой долг подлежит реструктуризации. Проще говоря, с коммунальным предприятием придется договариваться, как долго и какими частями возвращать деньги.

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