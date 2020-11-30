Шмыгаль объяснил, как предпринимателям получить средства

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, как предпринимателям получить помощь во время карантина, предусмотренные инициативой Президента Владимира Зеленского.
“Этими законами предлагается предоставить единовременную материальную помощь застрахованным лицам в размере 8 тыс. грн. Помощь может предоставляться наемным работникам, потерявшим часть зарплаты вследствие усиления карантинных ограничений, физическим лицам-предпринимателям, которые потеряли часть дохода из-за запрета полноценного функционирования”, — сказал Шмыгаль, выступая в Раде.
Существуют определенные требования для получения такой помощи: работник должен быть официально оформлен на предприятии, деятельность которого ограничивается на период действия усиленного карантина, ООО для получения такой помощи в перечне видов деятельности первым должно иметь тот вид, который ограничивается во время карантина.
Чтобы получить помощь, надо сделать три простых шага:
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