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Шмыгаль объяснил, как предпринимателям получить средства

Шмыгаль объяснил, как предпринимателям получить средства

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, как предпринимателям получить помощь во время карантина, предусмотренные инициативой Президента Владимира Зеленского.

“Этими законами предлагается предоставить единовременную материальную помощь застрахованным лицам в размере 8 тыс. грн. Помощь может предоставляться наемным работникам, потерявшим часть зарплаты вследствие усиления карантинных ограничений, физическим лицам-предпринимателям, которые потеряли часть дохода из-за запрета полноценного функционирования”, — сказал Шмыгаль, выступая в Раде.

Существуют определенные требования для получения такой помощи: работник должен быть официально оформлен на предприятии, деятельность которого ограничивается на период действия усиленного карантина, ООО для получения такой помощи в перечне видов деятельности первым должно иметь тот вид, который ограничивается во время карантина.

Чтобы получить помощь, надо сделать три простых шага:

  • Первый — зайти на единый государственный веб-портал электронных услуг, более известный как „Дія“, или установить мобильный приложение „Дія“.
  • Второй — на этом портале или в приложении пройти идентификацию с помощью банкинга-ID.
  • Третий — заполнить номер банковского счета и ожидать выплату.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №4429. Закон поддержали 297 парламентариев. Документ предлагает обеспечить в 2020-2021 годах за счет госбюджета выплаты единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять часть зарплаты или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.
  • Предусмотрена выплата единовременной материальной помощи бизнесу для сохранения рабочих мест наемных работников, а также единовременная компенсация расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

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По материалам УНН
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