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Минюст сообщил особенности выплаты зарплаты работникам на самоизоляции (инфографика)

Минюст сообщил особенности выплаты зарплаты работникам на самоизоляции (инфографика)

В Министерстве юстиции объяснили нюансы выплат для работников, находящихся на самоизоляции.

Об этом говорится в сообщении министерства в FACEBOOK.

Самоизоляции подлежат лица: которые имели контакт с пациентом с подтвержденным коронавирусом, кроме лиц, которые во время выполнения служебных обязанностей использовали средства индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями по их применению;

  • с подозрением на инфицирование или с подтвержденным диагнозом заболевания COVID-19 в легкой форме при условии, что лицо не нуждается в госпитализации;
  • которые пересекают государственную границу и прибыли из государства или являются гражданами (подданными) государств со значительным распространением COVID-19, кроме лиц, если нет оснований считать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом (например, детей, которые не достигли 12 лет);
  • прибывающих с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя, кроме лиц, если нет оснований считать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом (например, лиц, которые намерены поступить в заведения образования);
  • с подтвержденным диагнозом COVID-19, выписанные из учреждения здравоохранения, до момента выздоровления.

Выплаты. Застрахованным лицам, то есть официально трудоустроенным лицам, которые находятся в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под медицинским наблюдением в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предоставляется пособие по временной нетрудоспособности в форме материального обеспечения, в размере – 50% средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа.

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Медицинским работникам пособие по временной нетрудоспособности в таких случаях выплачивается в размере 100% средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа.

Кто финансирует. Предоставление застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности финансируется Фондом социального страхования Украины, на основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности, начиная с 6-го дня нетрудоспособности за весь период до восстановления трудоспособности или до установления медико-социальной экспертной комиссией инвалидности. Первые пять дней нетрудоспособности оплачиваются за счет средств работодателя.

В случае заболевания ребенка в возрасте до 14 лет листок нетрудоспособности получает один из работающих родителей. В таком случае Фонд социального страхования Украины оплачивает такой листок нетрудоспособности, начиная с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней. Однако, если ребенок находится на стационарном лечении, временного ограничения нет.

Справка Finance.ua:

  • Самоизоляция – пребывание лица, в отношении которого есть обоснованные данные относительно риска инфицирования или распространения им инфекционной болезни, в определенном им месте (помещении) с целью соблюдения противоэпидемических мер на основе обязательства лица (Закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней»).

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По материалам Finance.UA
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