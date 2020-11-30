Минюст сообщил особенности выплаты зарплаты работникам на самоизоляции (инфографика)

В Министерстве юстиции объяснили нюансы выплат для работников, находящихся на самоизоляции.
Об этом говорится в сообщении министерства в FACEBOOK.
Самоизоляции подлежат лица: которые имели контакт с пациентом с подтвержденным коронавирусом, кроме лиц, которые во время выполнения служебных обязанностей использовали средства индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями по их применению;
Выплаты. Застрахованным лицам, то есть официально трудоустроенным лицам, которые находятся в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под медицинским наблюдением в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предоставляется пособие по временной нетрудоспособности в форме материального обеспечения, в размере – 50% средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа.
Медицинским работникам пособие по временной нетрудоспособности в таких случаях выплачивается в размере 100% средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа.
Кто финансирует. Предоставление застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности финансируется Фондом социального страхования Украины, на основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности, начиная с 6-го дня нетрудоспособности за весь период до восстановления трудоспособности или до установления медико-социальной экспертной комиссией инвалидности. Первые пять дней нетрудоспособности оплачиваются за счет средств работодателя.
В случае заболевания ребенка в возрасте до 14 лет листок нетрудоспособности получает один из работающих родителей. В таком случае Фонд социального страхования Украины оплачивает такой листок нетрудоспособности, начиная с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней. Однако, если ребенок находится на стационарном лечении, временного ограничения нет.
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