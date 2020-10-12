День финансов, 21 октября: новая процедура банкротства от Зеленского, этический кодекс для коллекторов, новые правила на таможне

В среду, 21 октября, о процедуре банкротства, новых полномочиях Рожковой и возможностях ПФ по выплате пенсий.

Процедуру банкротства на период карантина могут изменить. Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает изменить процедуру банкротства на период карантина. Так, Зеленский предлагает разрешить кредиторам на период карантина проводить собрания в режиме видеоконференции. Как указано в пояснительной записке, изменения в Кодекс о процедуре банкротства необходимы, ведь из-за карантинных ограничений затягивается производство по делам о банкротстве.

“Антиколомойский закон” к делу Суркисов суд не применил. Большая палата Верховного суда отклонила ходатайство Национального банка о применении “антиколомойского закона” в ходе рассмотрения дела о вкладах семьи Суркисов в ПриватБанке. Как говорится в решении суда, производство по этому делу подлежит закрытию на других основаниях.

Этический кодекс для коллекторов. Группа нардепов зарегистрировала законопроект о защите должников при урегулировании просроченной задолженности. Законопроект предусматривает изменения, которые помогут реформировать рынок коллекторских компаний. Так, Нацбанк будет контролировать соблюдение коллекторами законодательства, а коллекторы должны будут соблюдать требования по этичному поведению при взаимодействии с потребителем.

Рожкову лишили основных полномочий. Правление Национального банка лишило первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову полномочий по регулированию банковской сферы. Правление НБУ забрало из подчинения Рожковой 6 ключевых для надзора за банковским рынком департаментов и передало ей 3 подразделения, которые не играют существенной роли в регулировании банков.

Новые правила на таможне. С 7 ноября на таможенной границе товары будут ввозиться в Украину по общей декларации прибытия. Это необходимо для того, чтобы упростить таможенное оформление. Как отметил сопредседатель таможенного комитета Европейской бизнес ассоциации Олег Кириевский, подача общей декларации прибытия не имеет прямого отношения к гражданам, которые заказывают товары из-за рубежа.

ПФ может обеспечивать пенсию только на 1850 грн. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная. Как она объяснила, на данный момент в стране действует солидарная пенсионная система, то есть работающие граждане содержат нынешних пенсионеров. Один работающий содержит одного пенсионера. Если считать от средней зарплаты в 10 тыс. грн 18,5% – налог составит 1850 грн. «То есть собственными средствами мы можем обеспечивать пенсию только на 1850 грн», – рассказала министр.

Правительство изменило порядок расчетов за газ. Сегодня Кабмин внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Постановление разделяет долги ТЭЦ перед “Нафтогазом” за потребленный газ для производства тепла и электроэнергии. В то же время министр финансов Сергей Марченко отметил, что это приведет к снижению уровня расчетов за природный газ.