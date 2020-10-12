В Минсоцполитики разъяснили, какую пенсию получат украинцы

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что в Украине на данный момент на 13 миллионов официально работающих граждан приходится 11,3 миллиона пенсионеров.
Об этом она сказала в эфире «UA: Українське радіо».
Кроме того, в среднем каждый работающий отчисляет в Пенсионный фонд ежемесячно в среднем 1850 грн.
По словам Лазебной, на данный момент в стране действует солидарная пенсионная система, то есть ныне работающие граждане содержат нынешних пенсионеров. Данное соотношение примерно 1:1 – один работающий содержит одного пенсионера.
«В Украине работающего населения – 16 миллионов. Но из них лишь 13 миллионов официально трудоустроены и оплачивают взносы в Пенсионный фонд – это и наемные работники, и ФЛП. А пенсионеров у нас 11,3 миллиона», – объяснила она.
При этом ПФУ наполняется отчислениями из заработных плат – взнос составляет 18,5% от зарплаты.
«В этом году средняя зарплата, на основании которой мы делаем расчеты, составляет 9200 грн, а в следующем будет 10 120 грн. А взнос в ПФУ – 18,5% от зарплаты. И если взять условно, то от средней зарплаты в 10 тыс. грн 18,5% составит 1850 грн. То есть сегодня каждый официально работающий платит в среднем 1850 грн в Пенсионный фонд ежемесячно. То есть собственными средствами мы можем обеспечивать пенсию лишь на 1850 грн», – отметила Лазебная.
Она также рассказала, что недостающие средства на более высокие выплаты ПФУ получает из госбюджета. «Мы же платим пенсии выше 1850 грн. Например, минимальная пенсия для пенсионеров, у которых достаточно страхового стажа (30 лет у женщин и 35 лет у мужчин), с мая этого года – 2100 грн. А с января 2021 года это будет 2400 грн. Именно поэтому недостающие средства ПФУ получает в виде дотаций из госбюджета».
Лазебная подчеркнула, что в стране вырос уровень средней пенсии. Так, на начало года это было 3000 грн, сейчас – 3400 грн. Тем временем, для пенсионеров возрастом старше 80 средняя пенсия с учетом доплат сегодня составляет 4400 грн.
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