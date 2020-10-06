Пенсия за выслугу лет или пенсия по возрасту: выгодно ли делать перерасчет

На пенсию можно выходить как по возрасту, так и за выслугу лет.

Чем отличаются эти виды пенсии, и кто может воспользоваться правом перехода на другой вид выплат, пишет «Слово и дело».

Кто имеет право на пенсию по выслуге лет?

В соответствии с законом “О пенсионном обеспечении” (ст. 52) право на пенсию за выслугу лет имеют:

отдельные категории работников авиации и летно-испытательного состава;

рабочие локомотивных бригад и отдельные категории работников, которые непосредственно осуществляют организацию перевозок и обеспечивают безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене;

водители грузовых автомобилей, непосредственно занятых в технологическом процессе на шахтах, в рудниках, разрезах и рудных карьерах на вывозе угля, сланца, руды, породы;

механизаторы (докеры-механизаторы) комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах, а также плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности (кроме судов портовых, постоянно работающих на акватории порта, служебно-вспомогательных, разъездных, пригородного и внутригородского сообщения);

работники экспедиций, партий, отрядов, участков и бригад, непосредственно занятые на полевых геологоразведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и разведочных работах;

рабочие и мастера (в том числе старшие мастера), непосредственно занятые на лесозаготовках и лесосплаве, включая занятых на обслуживании механизмов и оборудования;

некоторые категории артистов театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов;

работники образования, здравоохранения, а также социального обеспечения, которые в домах-интернатах для престарелых и инвалидов и специальных службах непосредственно заняты обслуживанием пенсионеров и лиц с инвалидностью;

спортсмены.

В каком случае можно перейти на другой вид пенсии?

Часто после выхода на пенсию за выслугу лет человек продолжает работать на другой должности до общепринятого пенсионного возраста. Например, балерина становится преподавателем танцев и работает до возраста обычных пенсионеров.

При этом надо учитывать, что показатель средней зарплаты, который учитывается при начислении разных пенсий, не одинаков.

Согласно статье 26 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» N1058-IV, назначение пенсии по возрасту наступает после достижения 60 лет и при наличии страхового стажа не менее 27 лет.

В этом документе говорится о том, что человек может перейти с одного вида пенсии на другой со дня подачи заявления. В его пенсионном должны быть документы о страховом стаже, заработной плате (доходе) и другие.

При переводе с одного вида пенсии на другой применяется показатель средней заработной платы (дохода), который учитывался во время назначения (или перерасчета) предыдущего вида пенсии.

Итак, при переводе с пенсии по выслуге лет на пенсию по возрасту будет применен показатель средней заработной платы (дохода), который учитывался во время назначения пенсии за выслугу лет, увеличенный на коэффициенты повышения показателя (1,17 и 1,11).

Украинцы, которые работали в особо вредных и тяжелых условиях труда, имеют право на пенсию по возрасту на льготных условиях. При этом надо внимательно просчитывать коэффициенты и сравнивать, какая выплата будет выгоднее.

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