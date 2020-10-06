Пенсия за выслугу лет или пенсия по возрасту: выгодно ли делать перерасчет

На пенсию можно выходить как по возрасту, так и за выслугу лет.
Чем отличаются эти виды пенсии, и кто может воспользоваться правом перехода на другой вид выплат, пишет «Слово и дело».
Кто имеет право на пенсию по выслуге лет?
В соответствии с законом “О пенсионном обеспечении” (ст. 52) право на пенсию за выслугу лет имеют:
В каком случае можно перейти на другой вид пенсии?
Часто после выхода на пенсию за выслугу лет человек продолжает работать на другой должности до общепринятого пенсионного возраста. Например, балерина становится преподавателем танцев и работает до возраста обычных пенсионеров.
При этом надо учитывать, что показатель средней зарплаты, который учитывается при начислении разных пенсий, не одинаков.
Согласно статье 26 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» N1058-IV, назначение пенсии по возрасту наступает после достижения 60 лет и при наличии страхового стажа не менее 27 лет.
В этом документе говорится о том, что человек может перейти с одного вида пенсии на другой со дня подачи заявления. В его пенсионном должны быть документы о страховом стаже, заработной плате (доходе) и другие.
При переводе с одного вида пенсии на другой применяется показатель средней заработной платы (дохода), который учитывался во время назначения (или перерасчета) предыдущего вида пенсии.
Итак, при переводе с пенсии по выслуге лет на пенсию по возрасту будет применен показатель средней заработной платы (дохода), который учитывался во время назначения пенсии за выслугу лет, увеличенный на коэффициенты повышения показателя (1,17 и 1,11).
Украинцы, которые работали в особо вредных и тяжелых условиях труда, имеют право на пенсию по возрасту на льготных условиях. При этом надо внимательно просчитывать коэффициенты и сравнивать, какая выплата будет выгоднее.
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