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Кому повысят пенсию в 2021 году

Кому повысят пенсию в 2021 году

В следующем году пенсионеров ждет несколько этапов роста выплат. Такие планы озвучили в Министерстве социальной политики и это подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Центp гpoмадськoгo мoнитopингу и кoнтpoлю.

Пенсии для почти 10 миллионов пенсионеров:

  • на сегодня в Украине насчитывается 11,3 млн пенсионеров. В Минсоцполитики утверждают, что в следующем году пенсия увеличится у около 10 миллионов;
  • больше всего выплаты возрастут у пенсионеров, у которых полный страховой стаж. У пенсионеров 65+ он составляет 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. У пенсионеров 75+ он меньше: 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин;

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  • деньги на пенсионные выплаты будут поступать из зарплатных отчислений 13 миллионов работающих украинцев, а также из госбюджета.

«Условно сегодня у нас солидарная система и работающие содержат наше старшее «золотое» поколение родителей, бабушек, дедушек, когда один работающий содержит одного пенсионера и мы можем обеспечивать пенсию на 1800 гривен. Но мы не платим такую ​​пенсию, мы платим больше. Для пенсионеров, у которых большой стаж, мы платим 2100 гривен с мая. Здесь свою роль играет Государственный бюджет Украины, дотирующий пенсии», – объяснила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

5 этапов повышения:

  • первый – сразу в январе 2021 года с ростом минимальной зарплаты. Это повышение коснется пенсионеров в возрасте 65 лет, получающих минимальные выплаты. Размер минимальной пенсии вырастет с 2100 до 2400 грн;
  • следующий этап состоится в марте, и он будет касаться большинства пенсионеров. Государство проиндексирует выплаты в соответствии с ростом зарплат и инфляции. Процент повышения будет рассчитан в феврале 2021 года. В этом году индекс составил 11%;
  • дальше в апреле автоматически пересчитают выплаты для работающих пенсионеров. То есть выплаты будут скорректированы, учитывая увеличение стажа и рост зарплаты, с которой рассчитывается пенсия;
  • больше всего изменений в пенсионных выплатах произойдет в июле. Во-первых, снова вырастет минимальная пенсия для 65-летних пенсионеров: с 2400 грн до 2600 грн. Во-вторых, в июле начнется программа Президента Украины по повышению пенсий украинцам, которым 75 лет и у которых полный страховой стаж. Планируется, что их пенсия вырастет на 400 грн, а минимальные пенсии достигнут 2500 грн. По данным Министерства социальной политики, это около 1 млн пенсионеров. Доплаты не коснутся тех 75-летних пенсионеров, чьи выплаты превышают размер средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы (сейчас 9837 гривен 35 копеек);
  • также в июле будут выплачиваться дополнительные 500 грн пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста и имеющим полный страховой стаж. Их минимальная пенсия достигнет 2600 грн;
  • Кроме того, в июле Пенсионный фонд перечислит надбавки и доплаты к пенсиям и увеличит основной размер минимальной пенсии с 1769 грн до 1854 грн;
  • Пятый этап повышения ожидается в декабре 2021-го. Основной размер минимальной пенсии вырастет с 1854 грн до 1934 грн. И снова будут пересчитаны все надбавки.


Инфографика: Центp общественнoгo мoнитopинга и кoнтpoля

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По материалам Finance.UA
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