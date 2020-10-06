0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Кому могут отказать в пенсии и как этого избежать

Кому могут отказать в пенсии и как этого избежать

У украинцев пенсии могут забрать по целому ряду причин. Среди них: обнаружена ошибка в документах, выезд за границу, или если выплату не получали несколько месяцев подряд.

Об этом в комментарии изданию Обозреватель рассказал юрист Александр Плахотник.

Читайте также: В каких случаях из пенсии могут вычитать 50% – объяснение ПФ

“В законе есть установленный исчерпывающий перечень причин. Если вам отказываются начислять пенсию после письменного обращения в Пенсионный фонд, нужно прежде всего получить письменный ответ, затем обратиться в Фонд с возражением. Если не будет реакции, то можно обращаться в суд”, – рассказывает юрист.

Украинцы, которые свои выплаты получили по поддельным документам. Еще несколько лет назад Министерство финансов начало процедуру проверки всех получателей социальных выплат, в том числе и пенсионеров. Кроме того, подобную верификацию регулярно проводит и Пенсионный фонд. Правда, нарушителей, как оказалось, не так уж много.

Если есть ошибка в фамилии. “Старый стаж”, который вы заработали еще до введения электронного учета, можно подтвердить только с помощью трудовой книжки. И если в записи есть ошибка, например в имени или фамилии, Пенсионный фонд может такой стаж не засчитать. В результате если не будет хватать стажа для выхода на пенсию из-за такой ошибки, придется работать до 63 или даже 65 лет.

Пенсионеры, живущие за границей. “Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за рубежом, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины”, – говорится в законе.

Пересечения границы фиксируются миграционной службой. В случае, если украинец отсутствовал в стране длительное время, пенсию на этот период могут приостановить.

Если не получал пенсию 6 месяцев подряд. Также законом предусмотрено: если пенсионер не получает свою выплату как минимум полгода, это может стать основанием прекратить ее.

Переселенцы, которые меняют место жительства. “Если по результатам проверки, проведенной подразделениями Государственной миграционной службы, будет принято решение о том, что фактическое место проживания не соответствует официальному, выплата пенсии будет прекращена со следующего месяца”, – объяснили в Главном управлении Пенсионного фонда в Донецкой области. Кстати, в действующем законе место жительства пенсионера не ограничивается, однако, учитывая сложившиеся обстоятельства, чиновники прекращают выплаты пенсий, основываясь на собственных постановлениях.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.