Смогут ли украинцы заказывать посылки из-за рубежа: новые правила на таможне

Вскоре ни один товар не будет ввезен в Украину без общей декларации прибытия. Такие правила начнут действовать с 7 ноября на таможенной границе.

В Государственной таможенной службе Украины сообщают: идея в том, чтобы упростить таможенное оформление.

Читайте также: С 7 ноября в Украине заработает Общая декларация прибытия для пропуска через таможенную границу

Так, специалистам Гостаможслужбы будет легче проанализировать товар и уменьшить риски попадания в страну опасных грузов.

Новая декларация необходима для импорта товаров в Украину, а также следующих через нашу страну транзитом. Внедрение документа предусмотрено требованием соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом.

Сопредседатель таможенного комитета Европейской бизнес ассоциации Олег Кириевский отмечает: “Это декларация, которую подает в электронной форме груза перевозчик или уполномоченные им лица, где он отмечает достаточно большой объем информации для того, чтобы таможенные органы в автоматическом режиме или с привлечением инспектора оценили те или иные риски. И соответственно оценили, нужны ли дополнительные меры контроля, или нет – потому что это безопасный груз и там нет каких-то странных цепей, городов поставки или перевалки груза”.

Всех больше всего интересует, как повлияют нововведения на покупателей, которые заказывают товары из-за рубежа. Олег Кириевский говорит, что это не критично: “Подача общей декларации прибытия не имеет прямого отношения к гражданам. Единственное, каким образом это может не прямо, а косвенно коснуться человека-покупателя — при международных экспресс-отправлениях необходимо подать общую декларацию прибытия, и это обязанность перевозчика”.

Общая декларация прибытия не касается международных почтовых отправлений, личных вещей, личных транспортных средств, льготного ввоза и прочее.

Полный перечень исключений можно найти на официальном сайте таможни. Но декларацию необходимо подавать по всем коммерческим грузам, отмечают эксперты.

Так как же новые правила повлияют на конечную стоимость товаров? Олег Кириевский поясняет: “Не думаю, что нововведение должно иметь общее влияние на цены, поскольку обязанность заполнять общую декларацию является всеобщей. Она касается всех перевозчиков, которые работают с коммерческими товарами в Украине. Поэтому скорее тот, кто не будет брать дополнительной стоимости за перевозку, будет иметь конкурентное преимущество на каком-то первом этапе. Возможно, на момент налаживания этого процесса перевозчики будут привлекать специалистов для заполнения общей декларации прибытия – это какое-то небольшое влияние на цены будет иметь, но не глобальное и не всеобъемлющее. Так смогут ли украинцы заказывать посылки из-за границы? По-прежнему, да! Нужно ли будет им заполнять какие-то документы? Нет!”

Нововведение касается только перевозчиков. И до 7 ноября они должны заполнить общую декларацию прибытия и настроить внутренние процессы в компаниях так, чтобы товары прибывали к потребителю вовремя, не увеличиваясь в цене.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫