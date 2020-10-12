Финкомпании должны предупреждать клиентов о возможности привлечения коллекторов, - НБУ (инфографика)

В Верховной Раде группа нардепов зарегистрировала законопроект №4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности. Это совместный документ, над которым работали народные депутаты, Нацбанк и Уполномоченный по правам человека.
Об этом говорится в сообщении Нацбанка.
Законопроект должен четко установить правила работы коллекторов и их регулирование. В частности:
То есть законопроект предусматривает изменения, которые помогут реформировать рынок коллекторских компаний.
Какие изменения ждут коллекторов:
За нарушение этих требований предусмотрена ответственность от штрафов до исключения из Реестра коллекторских компаний.
“Но самое главное – урегулирование деятельности коллекторских компаний на законодательном уровне. Ведь сегодня законодательство не определяет терминов “коллектор” или “коллекторская деятельность” и не регулирует полномочия и правила поведения таких компаний. Поэтому случаются многочисленные нарушения прав потребителей финансовых услуг”, – отметили в Нацбанке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что появится в Украине после "Большого строительства"Вчера, 20:00 - 1996 7
Ни один товар не будет ввезен в Украину без общей декларации прибытия: новые правила на таможне3 ч. назад - 2060 4
В Минздраве рассказали, когда появится украинская вакцина против COVID-196 ч. назад - 505 4
Цены на жилье в Украине за год выросли почти на 10%8 ч. назад - 895 4
Как добиться отопления, если в квартире холодные батареиВчера, 19:03 - 1103 3
ТОП-10 самых популярных б/у кроссоверов в Украине (инфографика)9 ч. назад - 3211 2
Ни один товар не будет ввезен в Украину без общей декларации прибытия: новые правила на таможне3 ч. назад - 2060 4
Что появится в Украине после "Большого строительства"Вчера, 20:00 - 1996 7
Курс валют в Украине: в НБУ рассказали, что будет с гривнойВчера, 21:02 - 1398
Украинцы ухудшили ожидания относительно курса гривны к доллару5 ч. назад - 1162
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)Позавчера, 09:57 - 166 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 750
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1494 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1974
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1769 1