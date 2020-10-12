Финкомпании должны предупреждать клиентов о возможности привлечения коллекторов, - НБУ (инфографика)

В Верховной Раде группа нардепов зарегистрировала законопроект №4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности. Это совместный документ, над которым работали народные депутаты, Нацбанк и Уполномоченный по правам человека.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

Законопроект должен четко установить правила работы коллекторов и их регулирование. В частности:

порядок регистрации коллекторской компании;

требования к этичному поведению с должниками, к надзору за коллекторской деятельностью;

санкции за нарушения.

То есть законопроект предусматривает изменения, которые помогут реформировать рынок коллекторских компаний.

Какие изменения ждут коллекторов:

Создание публичного реестра коллекторских компаний, который будет вести Нацбанк. Законопроект должен обязать все компании, занимающиеся урегулированием проблемной задолженности, привести свою деятельность в соответствие с его требованиями и зарегистрироваться в общем Реестре;

надзор за коллекторами и их поведением в отношении потребителей, который будет вести НБУ . То есть Нацбанк будет контролировать соблюдение коллекторами законодательства, устанавливать дополнительные требования к взаимодействию с потребителями и защищать права потребителей, рассматривать обращения граждан. Также регулятор получит возможность налагать штрафные санкции или исключать нарушителя из Реестра коллекторских компаний в случаях нарушений;

банки и финансовые компании еще на этапе подписания договора о потребительском кредите должны будут предупреждать клиента о возможности привлечения коллектора в случае просрочки платежа по кредиту. Кредитор также будет обязан публиковать информацию о коллекторской компании на своем вебсайте и в местах предоставления услуг. То есть, еще до подписания кредитного договора потребитель должен получить исчерпывающую информацию о компании, с которой предстоит урегулировать просроченную задолженность;

коллекторы должны будут соблюдать требования по этичному поведению при взаимодействии с потребителем. Законопроект устанавливает исключительный перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и устанавливает ограничения максимальной частоты такого взаимодействия.

За нарушение этих требований предусмотрена ответственность от штрафов до исключения из Реестра коллекторских компаний.

“Но самое главное – урегулирование деятельности коллекторских компаний на законодательном уровне. Ведь сегодня законодательство не определяет терминов “коллектор” или “коллекторская деятельность” и не регулирует полномочия и правила поведения таких компаний. Поэтому случаются многочисленные нарушения прав потребителей финансовых услуг”, – отметили в Нацбанке.