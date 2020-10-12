Зеленский инициировал изменение процедуры банкротства в Украине на период карантина

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который имеет целью изменить процедуру банкротства на период карантина.
Об этом говорится в законопроекте 4220 от 15.10.2020 “Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования отдельных вопросов процедур банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19”.
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Как указано в пояснительной записке, изменения в Кодекс о процедуре банкротства необходимы, ведь из-за карантинных ограничений затягивается производство по делам о банкротстве.
Что предложено – разрешить кредиторам на период карантина проводить сборы в режиме видеоконференции. Однако для подтверждения полномочий участника комитета (собрания) кредиторов, необходимо предоставить документы, подтверждающие личность и ее полномочия. Заметим, все документы должны быть заверены электронной цифровой подписью.
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Если же участник не имеет такой подписи, то “подтверждение личности осуществляется в порядке, определенном законом о Едином государственном демографическом реестре”.
В документе предложено разрешить проводить собрания путем опроса. Для этого инициатор опроса должен направить всем участникам собрания запрос с проектом решения по предложенному вопросу.
Законопроект имеет целью разрешить суду продлить срок проведения предварительного заседания по делу о банкротстве в нескольких случаях:
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