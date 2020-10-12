0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 141 0

Зеленский инициировал изменение процедуры банкротства в Украине на период карантина

Зеленский инициировал изменение процедуры банкротства в Украине на период карантина

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который имеет целью изменить процедуру банкротства на период карантина.

Об этом говорится в законопроекте 4220 от 15.10.2020 “Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования отдельных вопросов процедур банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19”.

🎬 Надоедливые коллекторы: как правильно разговаривать, куда жаловаться и кто может защитить

Как указано в пояснительной записке, изменения в Кодекс о процедуре банкротства необходимы, ведь из-за карантинных ограничений затягивается производство по делам о банкротстве.

Что предложено – разрешить кредиторам на период карантина проводить сборы в режиме видеоконференции. Однако для подтверждения полномочий участника комитета (собрания) кредиторов, необходимо предоставить документы, подтверждающие личность и ее полномочия. Заметим, все документы должны быть заверены электронной цифровой подписью.

Читайте также: Банкротство физлиц в Украине

Если же участник не имеет такой подписи, то “подтверждение личности осуществляется в порядке, определенном законом о Едином государственном демографическом реестре”.

В документе предложено разрешить проводить собрания путем опроса. Для этого инициатор опроса должен направить всем участникам собрания запрос с проектом решения по предложенному вопросу.

Законопроект имеет целью разрешить суду продлить срок проведения предварительного заседания по делу о банкротстве в нескольких случаях:

  • по ходатайству комитета кредиторов, кредитора;
  • по ходатайству арбитражного руководителя;
  • по собственной инициативе.

Справка Finance.ua:

  • 18 июня Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3322, предусматривающий на период действия карантина и в течение 90 дней после его отмены установить запрет на открытие производства по делам о банкротстве должников-юрлиц по заявкам кредиторов.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.