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Верховный суд не применил "антиколомойский закон" к делу Суркисов

Верховный суд не применил "антиколомойский закон" к делу Суркисов

Большая палата Верховного суда отклонила ходатайство Национального банка о применении “антиколомойского закона” в ходе рассмотрении дела о вкладах семьи Суркисов в Приватбанке.

Об этом говорится в решении Верховного суда.

“Доводы [НБУ о применении так называемого “антиколомойского” закона для закрытия дела] следует отклонить, поскольку производство по этому делу подлежит закрытию на других основаниях”, – говорится в решении суда.

15 июля 2020 года Большая палата ВС частично удовлетворила кассацию НБУ, Кабмина и Приватбанка, отменив постановление Окружного админсуда Киева и определение Киевского апелляционного суда от 2017 года об отмене определения Нацбанком Суркисов связанными с Приватбанком лицами и признании недействительной процедуры bail-in.

Как сообщал агентству “Интерфакс-Украина” поинформированный источник, представители Суркисов подали ходатайство о переводе дела в Печерский райсуд до публикации текста решения суда, тогда как Приватбанк подал заявление об отсутствии оснований такого направления через несколько дней после его публикации.

Указывается, что поскольку НБУ, Приватбанк и Кабмин находятся в Печерском районе Киева, часть исковых требований этого дела подлежит рассмотрению Печерским райсудом Киева как судом первой инстанции.

Вместе с тем, согласно обнародованной в едином госреестре судебных решений отдельной мысли судьи Виктора Пророка, “если хотя бы часть заявленных истцами требований подлежит рассмотрению в порядке хозяйственного или административного судопроизводства, дело не может быть передано на рассмотрение суда гражданской юрисдикции”.

Он убежден, что закрывая производство по делу ВС основывался на том, что заявленные истцами по делу требования также не могут быть предметом рассмотрения в порядке административного производства, кроме требований о взыскании с ПриватБанка денежных средств, которые были вкладами истцов в банке.

Судья добавил, что Большая палата ВС по аналогичным причинам пришла к выводу об отсутствии оснований для применения по данному делу “антиколомойского” закона.

Справка Finance.ua:

  • 2 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $ 350 млн (более 9 млрд грн).
  • 25 февраля Печерский районный суд обязал Приватбанк заплатить депозиты офшорным компаниям братьев Суркисов на сумму более 200 млн долларов.
По материалам Економічна Правда
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