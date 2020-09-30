День финансов, 20 октября: новые зарплаты учителям и медикам, режим "пейперлес" в 2021, 5 млрд от легализации игорного бизнеса

Вторник, 20 октября: о повышении зарплат, кредитах МВФ, упрощении вида на жительство в Польше:
Зарплаты по-новому: медработникам. Зарплаты украинских медиков возрастут уже в 2021 – этому не помешают проблемы в проведении медицинской реформы и коронакризис, утверждает Президент. Зарплата врачей в следующем году возрастет до 20-25 тысяч гривен, а медсестер – до 15 тыс. гривен.
Учителям. Зарплаты работников сферы образования в 2021 году будут повышаться в два этапа: в январе и в июле. С июля 2021 года должностной оклад учителей будет почти на 30% выше, чем в сентябре 2020 года. К примеру, у учителя высшей категории заведения общего среднего образования с января 2021 года он составит 6461 грн.
Продолжит ли Украина брать кредиты у МВФ. Об этом рассказал Президент во время своего обращения к Верховной Раде. По его словам, Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ, и кредиты будут брать у Всемирного банка и ЕБРР. Напомним, что ранее у Зеленского не согласились с прогнозом МВФ и рассказали, что будет с экономикой Украины.
Пять миллиардов от легализации игорного бизнеса. Президент Владимир Зеленский отметил, что по всей стране закрыты тысячи подпольных казино. Он ожидает поступление 5 млрд гривен в госбюджет-2021 от легализации игорного бизнеса.
Украина перейдет в режим “пейперлес” в 2021 году. По словам Зеленского, ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или других бесконечных бумажек, необходимых для получения государственных услуг.
В Европе подорожал газ: как это отразится на украинцах. В Европе цена на газ выросла до $181 за тысячу кубометров. Если скачок цен в Европе окажется не кратковременным, а они и дальше будут расти перед отопительным сезоном, то голубое топливо станет дороже и для населения в Украине.
Поляки хотят упростить получение вида на жительство для украинцев. Речь идет о Карте побыту (karta pobytu). В первую очередь это коснется украинцев как наиболее многочисленной категории претендентов на ВНЖ в Польше. В законопроекте предлагается следующее: отказаться от необходимости предоставления договоров на аренду жилья иностранцем, упростить процедуру получения новой Карты побыту, подробности здесь.
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