Медикам в Украине повысят зарплаты: озвучены суммы

Зарплаты украинских медиков вырастут уже в 2021 – этому не помешают проблемы проведения медицинской реформы и коронакризис.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания к Верховной Раде.

Сколько будут получать медработники после повышения:

зарплата врачей в Украине в 2021 году вырастет до 20-25 тысяч гривен;

медсестер – до 15 тыс. гривен;

младшего медицинского персонала – до 10-12 тысяч гривен.

Он также отметил, что Украине удалось избежать увольнения 50 тыс. медиков и закрытия более 300 больниц на втором этапе медицинской реформы.

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“Эта реформа (медицинская. – ред.) имеет слабые места… Реформой должны быть довольны как пациенты, так и медики всех уровней”, – добавил Зеленский, призвав представителей власти исправить ошибки.

Кроме того, в ближайшие два года в Украине должна заработать сеть трансплантологических центров, которые избавят украинцев от необходимости делать операции за границей.