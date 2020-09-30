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Медикам в Украине повысят зарплаты: озвучены суммы

Медикам в Украине повысят зарплаты: озвучены суммы

Зарплаты украинских медиков вырастут уже в 2021 – этому не помешают проблемы проведения медицинской реформы и коронакризис.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания к Верховной Раде.

Сколько будут получать медработники после повышения:

  • зарплата врачей в Украине в 2021 году вырастет до 20-25 тысяч гривен;
  • медсестер – до 15 тыс. гривен;
  • младшего медицинского персонала – до 10-12 тысяч гривен.

Он также отметил, что Украине удалось избежать увольнения 50 тыс. медиков и закрытия более 300 больниц на втором этапе медицинской реформы.

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“Эта реформа (медицинская. – ред.) имеет слабые места… Реформой должны быть довольны как пациенты, так и медики всех уровней”, – добавил Зеленский, призвав представителей власти исправить ошибки.

Кроме того, в ближайшие два года в Украине должна заработать сеть трансплантологических центров, которые избавят украинцев от необходимости делать операции за границей.

По материалам Сегодня
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