На повышение зарплат медикам больницы получили более 1,3 млрд гривен

Национальная служба здоровья Украины уже перечислила заведениям более 1,3 млрд грн на выплату повышенных зарплат медикам в сентябре и в октябре.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

“Оплаты по дополнительным договорам за сентябрь на сумму более 1,225 млрд грн получили 1 515 медицинских учреждений. Также 141 заведение получило оплаты от НСЗУ уже и за октябрь – на общую сумму 101,8 млн грн”, – сообщают в службе.

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Медицинские учреждения, оказывающие специализированную, высокоспециализированную, паллиативную помощь, медицинскую реабилитацию и экстренную помощь, получают от Национальной службы здоровья Украины дополнительное финансирование для повышения зарплат медработникам с 1 сентября.

С 1 сентября повышены зарплаты:

врачам – на 70%;

специалистам с базовым и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей – на 50%;

младшим медицинским сестрам – на 25%.

Справка Finance.ua:

Согласно решению Правительства, с 1 сентября зарплаты медицинским работникам учреждений специализированной и экстренной медицинской помощи повышены: врачам – на 70% от должностного оклада, определенного по 14 тарифному разряду Единой тарифной сетки, специалистам с базовым и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей – на 50% от минимальной заработной платы и младшим медицинским сестрам – на 25% от минимальной заработной платы.

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