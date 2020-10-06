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На повышение зарплат медикам больницы получили более 1,3 млрд гривен

На повышение зарплат медикам больницы получили более 1,3 млрд гривен

Национальная служба здоровья Украины уже перечислила заведениям более 1,3 млрд грн на выплату повышенных зарплат медикам в сентябре и в октябре.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

“Оплаты по дополнительным договорам за сентябрь на сумму более 1,225 млрд грн получили 1 515 медицинских учреждений. Также 141 заведение получило оплаты от НСЗУ уже и за октябрь – на общую сумму 101,8 млн грн”, – сообщают в службе.

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Медицинские учреждения, оказывающие специализированную, высокоспециализированную, паллиативную помощь, медицинскую реабилитацию и экстренную помощь, получают от Национальной службы здоровья Украины дополнительное финансирование для повышения зарплат медработникам с 1 сентября.

С 1 сентября повышены зарплаты:

  • врачам – на 70%;
  • специалистам с базовым и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей – на 50%;
  • младшим медицинским сестрам – на 25%.

Справка Finance.ua:

  • Согласно решению Правительства, с 1 сентября зарплаты медицинским работникам учреждений специализированной и экстренной медицинской помощи повышены: врачам – на 70% от должностного оклада, определенного по 14 тарифному разряду Единой тарифной сетки, специалистам с базовым и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей – на 50% от минимальной заработной платы и младшим медицинским сестрам – на 25% от минимальной заработной платы.

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По материалам Finance.UA
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