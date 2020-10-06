На повышение зарплат медикам больницы получили более 1,3 млрд гривен

Национальная служба здоровья Украины уже перечислила заведениям более 1,3 млрд грн на выплату повышенных зарплат медикам в сентябре и в октябре.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
“Оплаты по дополнительным договорам за сентябрь на сумму более 1,225 млрд грн получили 1 515 медицинских учреждений. Также 141 заведение получило оплаты от НСЗУ уже и за октябрь – на общую сумму 101,8 млн грн”, – сообщают в службе.
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Медицинские учреждения, оказывающие специализированную, высокоспециализированную, паллиативную помощь, медицинскую реабилитацию и экстренную помощь, получают от Национальной службы здоровья Украины дополнительное финансирование для повышения зарплат медработникам с 1 сентября.
С 1 сентября повышены зарплаты:
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