Зеленский рассказал, продолжит ли Украина брать кредиты у МВФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ, и кредиты будут брать у Всемирного банка и ЕБРР.
Об этом он сказал во время своего обращения в Верховную Раду 20 октября.
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“А все эксперты отмечают, что нынешний саммит Украина-ЕС и совместное заявление едва ли не впервые так ярко и предметно подчеркивают партнерство Украины и Европы. Отмечают наши успехи, в частности ощутимый прогресс выполнения Соглашения об ассоциации, все предпосылки для “промышленного безвиза”, Соглашения об Общем авиационном пространстве с ЕС, углубленной интеграции украинских рынков с европейскими”, – сказал Владимир Зеленский, и при этом отметил, что также сотрудничество будет продолжаться и с МВФ.
“А еще – четкий месседж: безвизовому режиму Украины с Европой ничего не угрожает. Кто бы вам что ни говорил. Это касается и сотрудничества с МВФ, которое мы продолжаем. Так же, как со Всемирным банком и ЕБРР”, – сказал глава государства.
Напомним, ранее в НБУ заявляли о том, что Украина потеряла доверие МВФ. Более того, Фонд не удовлетворен:
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