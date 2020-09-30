Никаких бумаг: Украина перейдет в режим "пейперлес" в 2021 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий год станет началом вхождения страны в режим “пейперлес”. Это будет касаться всех государственных органов.

Об этом он заявил во время выступления в парламенте.

“2021-й год станет началом вхождения страны в режим “пейперлес”. Никаких бумаг. Это касается всех государственных органов, и что самое важное – ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выдержек или других бесконечных бумажек, необходимых для получения государственных услуг”, – сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что цель власти на ближайшие годы – 100 процентов государственных услуг онлайн.

“А на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность по желанию голосовать в интернете”, – добавил Зеленский.

Также Зеленский отметил, что уже 26 млн украинцев могут пользоваться приложением Дія, в котором есть цифровой паспорт, удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Кроме того, Президент напомнил, что разрешение на строительство в Украине можно получить в электронном кабинете застройщика, без участия чиновника.

По словам Зеленского, Украина продолжает работать над созданием виртуальной экономической зоны со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом для IT-компаний. По словам Зеленского, этот проект обеспечит развитие креативного бизнеса и привлечение иностранных инвестиций.

Справка Finance.ua:

Минцифры подготовило постановление о внедрении услуги по прописке для всех категорий населения на портале “Дія” и планирует запустить пилотную версию для ограниченного количества украинцев до конца года.

С момента запуска 5 октября обновленную версию мобильного приложения Дія 2.0 уже установили 1 млн украинцев.