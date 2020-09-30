Какие зарплаты обещают учителям в 2021 году (инфографика)

Уровень заработной платы работников сферы образования в 2021 году будет повышен в два этапа: в январе и в июле.
Такие изменения предусмотрены в проектах Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021», передает МОН.
В частности, с июля 2021 года должностной оклад учителей будет почти на 30% выше, чем по состоянию на сентябрь 2020 года.
Как изменятся заработные платы педагогов:
Увеличение должностных окладов (по ЕТС) рассчитан в соответствии с проектом Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год». С учетом надбавок за выслугу лет (около 20%, для молодых учителей – 10%), престижность труда (5-30%) и других доплат (вознаграждение за добросовестный труд, средства на оздоровление и т.д.) можно высчитать фактическую заработную плату.
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