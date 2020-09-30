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Какие зарплаты обещают учителям в 2021 году (инфографика)

Какие зарплаты обещают учителям в 2021 году (инфографика)

Уровень заработной платы работников сферы образования в 2021 году будет повышен в два этапа: в январе и в июле.

Такие изменения предусмотрены в проектах Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021», передает МОН.

В частности, с июля 2021 года должностной оклад учителей будет почти на 30% выше, чем по состоянию на сентябрь 2020 года.

Как изменятся заработные платы педагогов:

  • должностной оклад молодого учителя без категории и стажа (из расчета 18 часов в неделю) работы в январе 2019 года составил 3 тыс. 496 грн, в сентябре 2020 г. – 4 тыс. 050 грн. Согласно проекту Госбюджета-2021 с января уровень должностного оклада повысится до 4 тыс. 859 грн, с июля 2021-го – до 5 тыс. 265 грн;
  • должностной оклад учителя I категории в январе 2019 года составил 4 тыс. 361 грн, в сентябре 2020-го – 5 тыс. 051 грн. Предполагается, что с января 2021 г. увеличится до 6 тыс. 061 грн, с июля 2021 г. – до 6 тыс. 567 грн;
  • у учителя высшей категории заведения общего среднего образования в январе 2019 года должностной оклад составлял 4 тыс. 649 грн. В сентябре этого года оклад увеличился до 5 тыс. 385 грн. С января 2021 г. он составит 6 тыс. 461 грн, с июля 2021 – 7 тыс. 001 грн.

Увеличение должностных окладов (по ЕТС) рассчитан в соответствии с проектом Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год». С учетом надбавок за выслугу лет (около 20%, для молодых учителей – 10%), престижность труда (5-30%) и других доплат (вознаграждение за добросовестный труд, средства на оздоровление и т.д.) можно высчитать фактическую заработную плату.

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По материалам Finance.UA
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