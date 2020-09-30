Зеленский ожидает поступление 5 млрд от легализации игорного бизнеса

Президент Владимир Зеленский ожидает поступление 5 млрд гривен в госбюджет-2021 от легализации игорного бизнеса.

Об этом он сообщил в послании Президента, выступая в Верховной Раде.

Он отметил, что по всей стране закрыты тысячи подпольных казино.

“Уже в следующем году, с первыми лицензиями, должно принести в бюджет 5 млрд гривен”, – сказал Президент.

Зеленский добавил, что учетная ставка Национального банка с 17% в апреле 2019 года снижена до 6%, самого низкого показателя в истории Украины.

Он сообщил, что ипотечные кредиты под 10% и меньше уже доступны.

14 июля Рада легализовала игорный бизнес. Президент Владимир Зеленский 11 августа подписал закон о легализации игорного бизнеса.

Справка Finance.ua:

С 13 августа в Украине начал действовать закон о легализации игорного бизнеса. Он разрешает открывать на территории Украины казино, букмекерские конторы, залы игровых автоматов, проводить лотереи и организовывать игры в покер в интернете. Тем не менее, некоторые местные советы уже выступили против данного закона и вводят ряд ограничений.