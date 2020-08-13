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В Киеве хотят ограничить работу игорного бизнеса: проект решения горсовета

В Киеве хотят ограничить работу игорного бизнеса: проект решения горсовета

С 13 августа в Украине начал действовать закон о легализации игорного бизнеса. Он разрешает открывать на территории Украины казино, букмекерские конторы, залы игровых автоматов, проводить лотереи и организовывать игры в покер в интернете. Тем не менее, некоторые местные советы уже выступили против данного закона и вводят ряд ограничений.

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17 августа на официальном сайте Киевского горсовета появился проект решения «Об ограничениях и условиях деятельности учреждений для проведения азартных игр на территории города Киева». Проектом решения предлагается следующее:

1). Локализовать территории, где допускается создание и функционирование игорных заведений, и установить их границы согласно границам форматных зон 0 и 1 (старинная и центральная часть Киева).

2). Запретить создание и функционирование любых игорных заведений на территории города Киев за пределами зон, определенных в п. 1 этого решения.

3). Установить, что любые игорные заведения не могут находиться:

  • ближе, чем в 500 метрах от любых учебных заведений, детских площадок, детских центров и каких-либо объектов, предназначенных для посещения детьми, включая детские развлекательные зоны в торговых центрах;
  • ближе, чем в 100 метрах от культурных заведений (в т. ч. библиотек, музеев, театров, галерей и пр.), медицинских учреждений, культовых зданий, а также помещений, которые принадлежат религиозным организациям;
  • в зданиях, где есть помещения, которые принадлежат жилищному фонду, в которых находятся органы государственной власти и/или местного самоуправления;
  • на территории рынков, парков, скверов, природоохранных и прибрежных зон;
  • в объектах незавершенного строительства, малых архитектурных формах, передвижных торговых точках, навесах, помещениях технического назначения и на открытой территории.

4). Запретить создание и функционирование любых игорных заведений и размещение оборудования для организации и проведения азартных игр в сети Интернет на территории объектов, которые принадлежат коммунальной собственности г. Киев, а также с использованием в любой форме коммунального имущества.

5). Руководителям структурных подразделений исполнительного органа Киевского горсовета, главам райадминистраций и руководителям коммунальных предприятий не предоставлять никаких разрешений, а также не совершать никаких действий, которые будут способствовать открытию и функционированию игорных заведений за пределами территорий, определенных в п. 1 этого решения.

По мнению составителей проекта, данное решение должно в первую очередь гарантировать благополучие жителей столицы.

Справка Finance.ua:

  • 11 августа Владимир Зеленский подписал законопроект о легализации игорного бизнеса.
  • 12 августа закон о проведении азартных игр был опубликован в газете Верховной Рады “Голос Украины”.
  • В НАПК заявляли, что введение закона об игорном бизнесе в действующей редакции приведет к появлению коррупционных схем во время получения разрешительных документов и сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр, также закон имеет 2 взаимоисключающих положения.
По материалам Информатор Деньги
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