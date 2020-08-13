В Киеве хотят ограничить работу игорного бизнеса: проект решения горсовета

С 13 августа в Украине начал действовать закон о легализации игорного бизнеса. Он разрешает открывать на территории Украины казино, букмекерские конторы, залы игровых автоматов, проводить лотереи и организовывать игры в покер в интернете. Тем не менее, некоторые местные советы уже выступили против данного закона и вводят ряд ограничений.
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17 августа на официальном сайте Киевского горсовета появился проект решения «Об ограничениях и условиях деятельности учреждений для проведения азартных игр на территории города Киева». Проектом решения предлагается следующее:
1). Локализовать территории, где допускается создание и функционирование игорных заведений, и установить их границы согласно границам форматных зон 0 и 1 (старинная и центральная часть Киева).
2). Запретить создание и функционирование любых игорных заведений на территории города Киев за пределами зон, определенных в п. 1 этого решения.
3). Установить, что любые игорные заведения не могут находиться:
4). Запретить создание и функционирование любых игорных заведений и размещение оборудования для организации и проведения азартных игр в сети Интернет на территории объектов, которые принадлежат коммунальной собственности г. Киев, а также с использованием в любой форме коммунального имущества.
5). Руководителям структурных подразделений исполнительного органа Киевского горсовета, главам райадминистраций и руководителям коммунальных предприятий не предоставлять никаких разрешений, а также не совершать никаких действий, которые будут способствовать открытию и функционированию игорных заведений за пределами территорий, определенных в п. 1 этого решения.
По мнению составителей проекта, данное решение должно в первую очередь гарантировать благополучие жителей столицы.
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